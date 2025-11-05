Васпитачица у вртићу погодила дијете кутијом у главу, ево какву је казну добила

05.11.2025
Васпитачица једног вртића у околини Копривнице осуђена је на десет мјесеци условног затвора због почињења казненог дјела повреде дјететових права.
Наиме, 42-годишња васпитачица у априлу прошле године око десет сати ујутро након свађе са шестогодишњим дјететом изгубила је живце и погодила га у главу кутијом од креме. Инцидент се догодио у околини Копривнице, а васпитачица више не ради у установи.
"Иако је била свјесна да њено понашање није у складу с општим, културним и цивилизацијским вриједностима и да својим поступком крши права дјетета тада старог шест година, она га је кутијом од креме погодила поред десног ока", стоји у пресуди, преноси Подравски.хр.
Пресуда Општинског суда у Копривници аутоматски је постала правоснажна јер се 42-годишњакиња одрекла права на жалбу.
