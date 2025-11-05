Сузана открила детаље филма о Саши Поповићу: ''Учествује цијела породица..''

Извор:
Информер
05.11.2025
18:25
Коментари:0
Сузана Јовановић огласила се поводом филма о животу Саше Поповића и истакла да ће цијела породица учествовати у његовој реализацији.
Гранд продукција снима документарни филм посвећен Саши Поповићу, који је првог марта 2025. године изгубио битку са опаком болешћу.
Регион
Поднесена кривична пријава против предсједника Црне Горе због одликовања митрополита Амфилохија
Пројекат, који се већ неко вријеме реализује, изузетно је захтјеван и обухвата велики број саговорника, а у њему ће се појавити и Сашина породица.
- Јако ми је тешко и веома болно. Наравно да ћемо сви бити у документарном филму о мом Салету, ми смо његова породица. За сада не бих ништа више говорила, ускоро ћете имати прилику да погледате филм. Хвала вам на разумијевању - поручила је Сузана Јовановић.
Саша Поповић и Сузана Јовановић били су у браку преко двије деценије и важили су за један од најскладнијих парова на јавној сцени. Када је упознао будућу супругу, први човјек музичке индустрије у Србији имао је 42 године и статус великог заводника.
Хроника
Мушкарац пријавио да је избоден и опљачкан на путу, па завршио иза решетака
У марту 1999. године Саша и Сузана постали су родитељи неодољиве дјевојчице којој су дали име Александра. Осим кћерке Сузана има и сина из првог брака којег је Поповић прихватио као рођеног.
Вијест да је тешко болестан покварила је породичну идилу, а Сашини вољени су до посљедњег тренутка вјеровали у његово оздрављење. Нажалост, Поповић је изгубио најважнију битку, а у посљедњим тренуцима Сузана, Александра и Данијел били су уз њега.
Сцена
52 мин0
Савјети
1 ч0
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
19
06
19
03
18
57
18
55
18
45
Тренутно на програму