Logo

Сузана открила детаље филма о Саши Поповићу: ''Учествује цијела породица..''

Извор:

Информер

05.11.2025

18:25

Коментари:

0
Сузана открила детаље филма о Саши Поповићу: ''Учествује цијела породица..''
Фото: Youtube screenshot

Сузана Јовановић огласила се поводом филма о животу Саше Поповића и истакла да ће цијела породица учествовати у његовој реализацији.

Гранд продукција снима документарни филм посвећен Саши Поповићу, који је првог марта 2025. године изгубио битку са опаком болешћу.

jakov milatovic

Регион

Поднесена кривична пријава против предсједника Црне Горе због одликовања митрополита Амфилохија

Пројекат, који се већ неко вријеме реализује, изузетно је захтјеван и обухвата велики број саговорника, а у њему ће се појавити и Сашина породица.

- Јако ми је тешко и веома болно. Наравно да ћемо сви бити у документарном филму о мом Салету, ми смо његова породица. За сада не бих ништа више говорила, ускоро ћете имати прилику да погледате филм. Хвала вам на разумијевању - поручила је Сузана Јовановић.

Сузанин и Сашин брак био прелијеп

Саша Поповић и Сузана Јовановић били су у браку преко двије деценије и важили су за један од најскладнијих парова на јавној сцени. Када је упознао будућу супругу, први човјек музичке индустрије у Србији имао је 42 године и статус великог заводника.

Полиција Србија

Хроника

Мушкарац пријавио да је избоден и опљачкан на путу, па завршио иза решетака

У марту 1999. године Саша и Сузана постали су родитељи неодољиве дјевојчице којој су дали име Александра. Осим кћерке Сузана има и сина из првог брака којег је Поповић прихватио као рођеног.

Вијест да је тешко болестан покварила је породичну идилу, а Сашини вољени су до посљедњег тренутка вјеровали у његово оздрављење. Нажалост, Поповић је изгубио најважнију битку, а у посљедњим тренуцима Сузана, Александра и Данијел били су уз њега.

Подијели:

Таг:

Saša Popović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аца Лукас жестоко о Неди Украден: Она је медицински феномен

Сцена

Аца Лукас жестоко о Неди Украден: Она је медицински феномен

52 мин

0
Цвијеће ерика

Савјети

Ово је биљка којој хладноћа уопште не смета: Цвјетаће и у децембру

1 ч

0
Вјерује се да на Митровдан ову биљку треба унијети у кућу

Друштво

Вјерује се да на Митровдан ову биљку треба унијети у кућу

1 ч

0
Медицински техничар осуђен на доживотну робију због убистава пацијената

Свијет

Медицински техничар осуђен на доживотну робију због убистава пацијената

1 ч

0

Више из рубрике

Аца Лукас жестоко о Неди Украден: Она је медицински феномен

Сцена

Аца Лукас жестоко о Неди Украден: Она је медицински феномен

52 мин

0
Карлеуша од главе до пете прекривена новчаницама

Сцена

Карлеуша од главе до пете прекривена новчаницама

1 ч

0
Десингерица: Ја сам директор, Зорици не могу да ћутим

Сцена

Десингерица: Ја сам директор, Зорици не могу да ћутим

2 ч

0
Пјевачица мјесец и по дана имала несносне болове, због груди преживјела пакао

Сцена

Пјевачица мјесец и по дана имала несносне болове, због груди преживјела пакао

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

06

Одлука Уставног суда примјер урушавања Дејтонског споразума

19

03

Четири знака која показују да партнер више није заинтересован за везу

18

57

Централне вијести, 05.11.2025.

18

55

Каран: Већ 30 година неко нарушава државно уређење БиХ

18

45

Гријање помоћу клима уређаја може бити много јефтиније: Ово су савјети

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner