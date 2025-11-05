Logo

Ана и Рале се помирили након скандала у Дубаију

05.11.2025

22:06

Ana Nikolić pjevačica
Фото: HYPE TV/YouTube

Пјевачица Ана Николић и композитор Горан Ратковић Рале недавно су се нашли у центру пажње због скандала који је избио током њиховог боравка у Дубаију. Ана је тада открила да ју је Рале, наводно, оставио саму, са неплаћеним рачунима и без повратне авионске карте, као и да је "на лијековима због њега".

Драма која је услиједила убрзо је одјекнула у медијима и бацила сјенку на њихов емотивни однос.

Она је по повратку у Србију ријешила да стави тачку не само на емотивни однос са композитором, већ и на пословну сарадњу. Међутим, по свему судећи, пар је изгладио одосе.

Медијска екипа затекла је композитора у једном београдском тржном центру док је био у опуштеној шетњи са Аном. Њих двоје су заједно обилазили бутике и уживали у заједничком времену, дјелујући складно и весело, преноси 24 седам.

Рале се гласио и открио своју страну приче

- Све сам исплатио преко свог рачуна, све ме је коштало нешто више од 30.000 евра. Ако су паре на мом рачуну, нека она покаже једну уплатницу да ми је дала 500 евра. Ја ћу тужити, а ви је позовите као свједока, па нека потврди да је платила и да видимо гдје су трагови. С њеног рачуна смо платили само карте бизнис класе за авион, које сам ја дуплирао због одлагања летова, прије свађе коју смо имали у септембру - рекао је Рале за "Курир".

