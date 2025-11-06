Њој је Тома Здравковић посветио "За Љиљану": Науку и бијели мантил замијенила глумом

Извор:
Љиљана Благојевић је име које одзвања српском кинематографијом и позориштем. Њена каријера, препуна незаборавних улога и признања, прича причу о дјевојци која је одрастала на селу, несташна и радознала, а потом одлучила да науку замјени глумом – и тако заувијек промијенила свој живот. Њена енергија и таленат отворили су врата великим улогама, али и занимљивим сусретима, попут оног са легендарним Томом Здравковићем, који јој је посветио пјесму "За Љиљану".
Рођена 5. новембра 1955. године у Београду, Љиљана Благојевић детињство је провела у специфичним околностима. Њени родитељи, Владо и Спасенија, поријеклом из Бијељине, брзо су се развели, а Љиљана је остала код мајке. Како је Спасенија често била одсутна због посла, мала Љиљана је проводила дане код ујака и својих тетки, на селу. Најбоља другарица јој је била најмлађа тетка, старија од ње само девет година, а Љиљана је сама признала да је као дјевојчица била веома несташна.
Основну и средњу школу завршила је у Земуну, гдје је била члан дјечје глумачке групе и похађала часове глуме код Бате Миладиновића. Иако је од малена показивала таленат за глуму, првобитно није имала велику жељу да постане глумица. Њени родитељи су се надали да ће Љиљана изабрати каријеру у хемији, па је након средње школе уписала Технолошки факултет са планом да се запосли у "Галеници".
Промјена се десила током посјете "Галеници" на другој години факултета. Љиљана је схватила да не може себе да замисли у гуменим чизмама и заштитној одећи, те је убрзо напустила факултет и уписала глуму. Пошто родитељи нису гледали благонаклоно на ту професију, прво је слагала мајку да се удаје, а тек потом признала да је уписала глуму.
Од "два зла", Факултет драмских уметности је био мање, и мајка Спасенија се помирила са одлуком своје кћерке.
Студирала је у класи Миленка Маричића, заједно са Милутином Мимом Караџићем и Мирјаном Карановић. На трећој години добила је прилику да почне професионално да глуми, а прва већа улога била је у филму Емира Кустурице "Сјећаш ли се Доли Бел".
Поред глумачког ангажмана, Љиљана је радила и као предавач на Факултету драмских умјетности, а заједно са супругом, драмским писцем Синишом Ковачевићем, води и продуцентску кућу.
Током снимања серије "Докторка на селу" Љиљана је упознала легендарног пјевача Тому Здравковића, који је радио музику за серију.
Једном приликом јој је признао да му је симпатична, али између њих никада није било романсе. То га није спријечило да јој посвети пјесму "За Љиљану", испричала је глумица.
Глумица је много година касније изјавила да јој није било пријатно што јој је Тома посветио пјесму.
Серија ",Докторка на селу" била је толико популарна, да су Љиљани прилазили на улици и молили је за медицински савјет.
Још једна сцена која се памти десила се на снимању филма "Бошко Буха", гдје је Љиљана тумачила болничарку. Током преласка ријеке држећи се конопца, исти је пукао, а ријечна струја повукла је глумце и статисте у дубину. На срећу, нико није повријеђен, а Љиљани је помогао статиста. Продуцент је хтио да прекине снимање, али је један од камермана наставио, иако сцена није ушла у финални филм.
На Факултету драмских умјетности Љиљана је упознала Синишу Ковачевића. Иако је Синиша био годину дана старији, похађао је трећу годину, док је Љиљана била на четвртој, јер је прије глуме студирао право. Њихова веза почиње 1981. године, а Синиша је Љиљану освојио романтичним гестом.
Синиша је Љиљану освојио тако што јој је оставио ружу код портира, написао да му је жао што не може са њом да чека Нову Годину, и да мора да се врати кући за празнике пошто је болестан. Синиша је касније постао наш познати редитељ и професор драматургије.
"Заљубила сам се у мозак. Најљепше је када се заљубите у мозак. Траје већ 33 године. Он јесте био фрајер, али ја сам била базично несигурна. Ја сам уз њега стекла самопоуздање. Мени је био потребан јак мушкарац, јер сам живјела у женској породици, моји родитељи су били разведени", признала је Љиљана.
Пар се вјенчао након студија, а 1983. године родила им се кћерка Калина, која је такође постала глумица. Калина је 2011. године добила кћерку Миону, чиме је Љиљана постала бака, у којој сада ужива и размазе унуку без задршке.
Каријера Љиљане Благојевић богата је бројним наградама: Златна мимоза, Награда Јоаким Вујић, Арена, Царица Теодора, Златна маслина, Награда Политике, Златна клапа, Оскар популарности, Награда Жанка Стокић, Награда Бора Станковић, Златна антена и многе друге. И данас се бави глумом и продуцентством, а међу посљедњим пројектима је серија "Горки плодови", у којој игра једну од главних улога.
"Мени и мојим годинама сада прија мир. Село нуди и неку другу врсту слободе и контакта са природом. Човјек као дио природе мора да има тај контакт и размјену. Опет, не можете да немате присуство града... Конкретно, култура је смјештена у граду. Долазе ми унуке и волим да сам са њима, мало је данас те љубави и то су једини контакти у којима ја себе не суздржавам и загрлим их без обзира на све", рекла је глумица за емисију "Премијера".
