Меган Маркл се враћа глуми након осам година паузе

Извор:

Индекс

06.11.2025

07:30

Меган Маркл се враћа глуми након осам година паузе
Фото: You Tube/ Netflix/screenshot

Меган Маркл се враћа глуми након осмогодишње паузе, у новом холивудском филму гдје ће играти саму себе.

Војвоткиња од Сасекса придружиће се глумачкој екипи Лили Колинс, Бри Ларсон и Џеку Квејду у комедији под називом „Блиски лични пријатељи“, која прати причу о два пара - једном познатом и једном не. Меган је већ виђена на сету у Пасадени, Лос Анђелес, а продукцију потписује Амазон МГМ Студиос, пише Дејли мејл.

„Велики тренутак за Меган“

Извор близак продукцији рекао је за The Sun: „Ово је огроман тренутак за Меган и означава повратак ономе што заиста воли.“ Додао је да је била „засута понудама, али да се ова чинила исправном“. Принц Хари, наравно, у потпуности подржава. „Он само жели да Меган ради оно што је чини срећном“, закључио је извор.

Од адвокатске серије до краљевске породице

Меган је публици најпознатија по улози Рејчел Зејн у популарној америчкој драми „Одела“, у којој је глумила седам сезона, од 2011. до 2018. године. Такође је имала мање улоге у холивудским филмовима као што су „Како се решити шефа“, „Дај ми то“ и „Запамти ме“.

ILU-BUNDEVA-060925

Занимљивости

Јесења посластица: Испробајте рецепт за питу од бундеве

Напустила је глумачку каријеру да би постала активни члан краљевске породице, а она и принц Хари су се повукли са тих дужности 2020. године и преселили у Сједињене Државе. Војвоткиња је раније говорила о тешкоћама са којима се суочавала на почетку каријере, тврдећи да се мучила да добије улоге због своје расе и да су је редитељи често одбијали, што је „много нарушило њено самопоуздање“. Међутим, изгледа да јој је глума недостајала, као што је и признала у недавном подкасту.

Док Меган снима, Хари пише о британском поносу

Док се Меган враћа на снимање филма, њен супруг, принц Хари, написао је есеј поводом Дана сјећања у којем слави „шалу“ и „храброст“ који га чине поносним што је Британац. Војвода од Сасекса истакао је „стоички дух“ и „хумор британског народа“ и рекао да ће Уједињено Краљевство „увијек бити земља којој сам служио са поносом“ упркос пресељењу у САД.

У свом тексту, позвао је јавност да се сјети „не само палих, већ и живих“ ветерана који носе „терет рата“. Охрабрио је људе да покуцају на врата ветерана, „придруже им се на шољи чаја... или пива“ како би чули њихове приче и подсјетили их да њихова служба и даље има значаја. Лични текст је објављен док се војвода припрема за дводневну посету Торонту, гдје ће се састати са канадским ветеранима уочи Недјеље сјећања.

(индекс)

