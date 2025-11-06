Вода је прогутала куће и улице, најмање 114 мртвих у поплавама на Филипинима

06.11.2025
Број жртава катастрофалних поплава изазваних једним од најјачих тајфуна ове године у централним Филипинима порастао је на најмање 114, потврдиле су власти у четвртак. Тајфун Калмаеги опустошио је регион, потопивши читаве градове и мјеста, а острво Себу је најтеже погођено, јавља Би-Би-Си.
Пустош на острву Себу
Само на Себуу, најнасељенијем острву у региону, забиљежена је 71 смрт, док се додатних 127 људи води као нестало, а 82 су повријеђене. Власти покрајине Себу пријавиле су додатних 28 смртних случајева који нису укључени у званичне податке националне канцеларије.
Већина жртава се удавила након што је олуја послала бујице блатњаве воде које су се сливале низ падине. Штета је огромна - бројне зграде су однете, а вода која се повлачи оставила је за собом дебеле наслаге блата. Локални званичници су описали разарање као „невиђено“.
„Не могу ни да га погледам, а да не заплачем“
Становници се враћају у своје уништене домове док покушавају да се опораве од смртоносних поплава. Џел-ан Моира Сервас, пословна жена из града Мандауе, рекла је за ББЦ како се за неколико минута нашла у води до појаса. Она и њена породица су успјели да се брзо евакуишу, поневши са собом само најнеопходније ствари.
UPDATE: TYPHOON TINO— Chyno News (@ChynoNews) November 5, 2025
Typhoon Kalmaegi (TINO) inflicted widespread devastation in the Phillipines.
Over 65 fatalities have been reported, and dozens of people are still missing.
Entire towns were induated by the powerful typhoon, leaving thousands displaced. pic.twitter.com/qqwSvavjib
„Сада је киша потпуно престала и сунце сија, али наше куће су и даље пуне блата, а све унутра је уништено“, рекла је. „Не знамо одакле да почнемо са чишћењем. Не могу ни да погледам у то, а да не заплачем.“
Национална агенција за катастрофе саопштила је да је више од 400.000 људи расељено на Себуу, острву са популацијом од 2,5 милиона људи. Званични број погинулих такође укључује шест чланова посаде војног хеликоптера који се срушио на острву Минданао док је летио да помогне спасилачким тимовима у уторак.
Карлос Хозе Лањас, деветнаестогодишњи добровољни спасилац, рекао је за Би-Би-Си да су их, упркос припремама, размере поплаве затекле. „Ово је најгора поплава коју сам икада доживио. Скоро све ријеке овде на Себуу су се излиле. Чак ни службе за хитне случајеве нису очекивале овај сценарио“, рекао је. „Спасилачка операција је била преоптерећујућа за службе за хитне случајеве широм Себуа јер је толико људи тражило помоћ.“
Година олуја
Тајфун Калмеги, локално познат као Тино, је 20. тропски циклон који је ове године погодио Филипине, земљу склону јаким олујама. Стигао је једва мјесец дана након што је серија тајфуна убила више од десетак људи и изазвала велику штету. Крајем септембра, земљу је погодио супер тајфун Рагаса (локално познат као Нандо), а убрзо затим и тајфун Буалои (локално познат као Опонг).
Свему томе је претходила изузетно влажна сезона монсуна која је изазвала раширене поплаве, изазвши бес јавности због недовршених и лоших система за одбрану од поплава, који су приписани корупцији.
Калмаеги постају све јачи и пријете Вијетнаму
Тајфун је напустио Филипине рано у четвртак ујутру и од тада је ојачао, а вјетрови су достигли брзину од 155 км/х. Очекује се да ће у петак ујутру стићи до обале централног Вијетнама, гдје се становници већ недјељу дана боре са поплавама и рекордним кишама.
Због доласка олује, више од 50 летова је отказано или преусмјерено. Суседни Тајланд се такође припрема за удар олује, а локалне власти упозоравају на могуће бујичне поплаве и клизишта.
