Невјероватни Шеј престигао легендарног Оскара Робертсона

Шеј Гилџус-Александер успео је да на старту нове сезоне НБА лиге обори рекорд Оскара Робертсона.
Актуелни МВП најаче лиге свијета продужио је свој низ утакмица на којима је постигао 20 или више поена на невјероватних 80 утакмица, и по томе је премашио учинак легендарног кошаркаша.
Канађанин је на утакмици против Лос Анђелес Клиперса постигао 30 поена, па је послије овог дуела и званично успио да настави овај невјероватан низ.
Посљедњи пут када Шеј није уписао макар 20 поена на неком мечу је било 30. октобра прошле године када је имао учинак од 18 поена.
Оклахома игра без грешке на старту сезоне, јер су тренутно једини тим који и даље нема пораз.
Шампион НБА лиге игра у најбољој форми и ове сезоне су главни фаворити да одбране титулу.
