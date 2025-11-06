Ово дрво за огрев гори најдуже

Многа домаћинства и даље користе дрва за гријање, а један стручњак понудио је одговор на питање које врсте дрвета су најефикасније за топлоту и економичност.

Према његовим ријечима, најбољи избор су тврде врсте дрвета – храст, граб и јасен, јер горе дуже, дају више топлоте и спорије се троше.

Које врсте дрвета су најисплативије

Тврда дрва (храст, граб, јасен) – најефикаснија су за пећи и котлове, сагоријевају споро и дају високу температуру.

Средње тврда дрва (бреза, јова) – горе брже и захтијевају чешће додавање у пећ.

Мека дрва (бор) – јефтинија су и лако се пале, али су погодна само за краткотрајно ложење, посебно у „буржујкама“.

Савјети за различите врсте гријања

За пећ: Најбоље је користити тврда дрва. Мека и средња (попут бора и брезе) могу запрљати димњак и ослабити промају.

За пећ на чврсто гориво: Ако је потребно краткотрајно загријавање, бор може послужити, али за дуготрајно гријање ипак су боља тврда дрва.

За камин:

Код отвореног камина не препоручује се бор, јер искре и комадићи угља могу испадати.

Код затвореног камина бреза и бор могу поцрнити стакло врата.

Стручњак закључује да, иако су тврде врсте дрвета скупље, дугорочно се највише исплате јер дају више топлоте и троше се спорије, преноси Блиц.