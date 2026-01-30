Милиновић одржао састанак са представницима Амбасаде САД у БиХ

30.01.2026
12:02
Коментари:1
Генерални директор Регулаторне агенције за комуникације Драшко Милиновић, састао се са представницима Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ - званичником Економског одјела Јозефом Розенсхтеином и аташеом за штампу, Метом Томпсоном.
Том приликом, Милиновић је упознао представнике Амбасаде са активностима у вези са развојем тржишта електронских комуникација и електронских медија, са посебним освртом на развој мрежа пете генерације (5Г) у БиХ.
Говорећи о увођењу 5Г мреже, генерални директор је информисао да је овај процес првенствено условљен доношењем стратешких докумената, који у БиХ тренутно не постоје.
- Иако је нацртом Политике сектора електронских комуникација за период 2023-2027 била предвиђена могућност додјеле 5Г дозвола, нова политика још увијек није усвојена, те самим тим не постоји ни одлука о цијени, условима и роковима за додјелу фреквенција - истакао је Милиновић, и додао да је Агенција у потпуности спремна да овај посао обави у складу са својим законским надлежностима.
На састанку је констатовано да је пожељно убрзати активности на додјели радиофреквенцијског спектра за развој мрежа пете генерације, како због интереса крајњих корисника, тако и због цјелокупног економског развоја БиХ.
Република Српска
1 д27
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д5
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму