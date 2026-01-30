Logo
Large banner

Милиновић одржао састанак са представницима Амбасаде САД у БиХ

30.01.2026

12:02

Коментари:

1
Милиновић одржао састанак са представницима Амбасаде САД у БиХ

Генерални директор Регулаторне агенције за комуникације Драшко Милиновић, састао се са представницима Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ - званичником Економског одјела Јозефом Розенсхтеином и аташеом за штампу, Метом Томпсоном.

Том приликом, Милиновић је упознао представнике Амбасаде са активностима у вези са развојем тржишта електронских комуникација и електронских медија, са посебним освртом на развој мрежа пете генерације (5Г) у БиХ.

Говорећи о увођењу 5Г мреже, генерални директор је информисао да је овај процес првенствено условљен доношењем стратешких докумената, који у БиХ тренутно не постоје.

- Иако је нацртом Политике сектора електронских комуникација за период 2023-2027 била предвиђена могућност додјеле 5Г дозвола, нова политика још увијек није усвојена, те самим тим не постоји ни одлука о цијени, условима и роковима за додјелу фреквенција - истакао је Милиновић, и додао да је Агенција у потпуности спремна да овај посао обави у складу са својим законским надлежностима.

На састанку је констатовано да је пожељно убрзати активности на додјели радиофреквенцијског спектра за развој мрежа пете генерације, како због интереса крајњих корисника, тако и због цјелокупног економског развоја БиХ.

Подијели:

Тагови:

Драшко Милиновић

Амбасада САД у БиХ

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Милиновић најавио оставку, повлачи и кандидатуру за предсједника ТС БиХ

Тенис

Милиновић најавио оставку, повлачи и кандидатуру за предсједника ТС БиХ

1 год

0
Шеф Међународне телекомуникацијске уније посјетио РАК

Република Српска

Шеф Међународне телекомуникацијске уније посјетио РАК

2 год

0
Генерални директор РАК-а на панелу 6. Дигиталног самита Западног Балкана

БиХ

Генерални директор РАК-а на панелу 6. Дигиталног самита Западног Балкана

2 год

0

Више из рубрике

Блануша без ставова о кључним питањима: Ни у "визији будућности" не види независност Српске

Република Српска

Блануша без ставова о кључним питањима: Ни у "визији будућности" не види независност Српске

1 д

27
Стевандић упозорава: Сарајевско подземље ради на политичкој ликвидацији Срба

Република Српска

Стевандић упозорава: Сарајевско подземље ради на политичкој ликвидацији Срба

1 д

0
Шеранић и Станковић потписали Протокол о начину приступа подацима РУГИПП-а

Република Српска

Шеранић и Станковић потписали Протокол о начину приступа подацима РУГИПП-а

1 д

0
Милорад Додик на конференцији за новинаре

Република Српска

Милорад Додик на конференцији за новинаре

1 д

5

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner