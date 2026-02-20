Познат идентитет држављанина БиХ ухваћеног у превари од 4.8 милиона евра

20.02.2026
Истражиоци из Државне криминалистичке полиције Доње Аустрије, у сарадњи са Тужилаштвом за привредни криминал и корупцију (WKStA) и међународним полицијским органима, разоткрили су превару тешку 4,8 милиона евра која је заснована на тзв. „шок-позивима“.
Међу осуђенима је и држављанин Босне и Херцеговине, који је сам успио да “изнуди” скоро милион евра. Његов идентитет су објавили аустријски медији.
Наиме, како преносе, ријеч је о Саши Д., 42-годишњем држављанину Босне и Херцеговине, за којег је утврђено да је извршио укупно 14 успјешних превара и крађа са укупном штетом од око 800.000 евра.
Током опсежних истрага разбијена је преварантска ћелија у Бечу, а друга откривена у Брну. Мјеста злочина била су распрострањена готово по свим савезним покрајинама. Осумњичени су дјеловали и међународно – у Словачкој, Њемачкој и Аустрији, преносе Независне новине.
Према данашњим информацијама од почетка прошле године идентификована су 23 осумњичена из Пољске, Чешке, Немачке, Словачке, Србије и Шпаније, а 17 их је ухапшено.
„Шок-позиви“ су обично усмјерени на старије особе. Преваранти се представљају телефоном као полицајци, судије, тужиоци, љекари или друге поуздане особе. Затим траже новац, накит или друге драгоцјености, позивајући се на емоције. Тврдили су да су блиски рођаци у невољи – било због затвора, за који је потребна кауција, или због хитних и скупих лијекова. Починиоци рачунају на стање шока жртава које траје све док се имовина не преда „сакупљачима“.
Министар унутрашњих послова Герхард Карнер (ÖVP) описао је „шок-позиве“ на конференцији за штампу као „посебно подмукле“. Злоупотребљава се повјерење у институције попут полиције и правосуђа, као и у љекаре или финансијске установе. Директор полиције Доње Аустрије Франз Попп сложио се са тим.
