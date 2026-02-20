Logo
Босанца опљачкали на турнеји: ''Остао сам без кинте''

Блиц

20.02.2026

07:28

Босанца опљачкали на турнеји: ''Остао сам без кинте''

Хармоникаш, композитор и члан жирија у Звездама Гранда Драган Стојковић Босанац проговорио је о свом приватном животу, наводећи како има просторију у кући у коју готово никад не улази, а онда се присјетио и када му је неко украо зараду.

Босанац каже да у студио у својој кући не улази годинама, јер се, како каже, плаши да ће умријети а да га нико неће чути.

horoskop

Занимљивости

Хороскоп за 20. фебруар: Шта нам звијезде поручују данас

Он и даље компонује и ствара музику, али више то не ради у свом студију, који се налази у сутерену породичне куће.

“Морам да вам откријем да у ту просторију не идем посљедњих пет година, тешко ми да доведем мајстора да ставим неко звоно. Рекох, ако доле свирам па ми позли, умријећу, а неће ме нико чути, па сам се уплашио и зато свирам у кухињи”, нашалио се он у емисији Диван шоу.

Чувени композитор испричао је догодовштине из живота и каријере, о којима до сада није говорио. На почетку се присјетио пеха када је остао без зараде у Америци јер је био покраден.

“Десио се један пех, украли су ми цијелу зараду за мјесец и по дана од 25.000 долара, остао сам без кинте. Неко је из куће гдје смо живјели мазнуо лову. Полиција је дошла и рекла: ‘То је неко од вас који ту живите мазнуо’, покупила се и отишла. Било је трагично за мене. Али био сам ко хрчак и скупио сам послије новац”, рекао је композитор.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Бања Лука

Улице и насеља који данас остају без струје

У каријери музичара и шефа оркестра зарадио је много новца јер је годинама био један од најтраженијих. Каже да је чак имао и веће хонораре од популарних пјевача, који су били велике звијезде.

“Обично пјевачи погоде пет, шест или десет пута више него музичари. Пјевачи су чудо. Погодио сам већи хонорар него Нада Топчагић или Радиша Урошевић јер нисам хтио да идем. Човјек је дошао, Миле из Њујорка, и ја се погодим с њим за добар износ. Ред величине, рецимо, 80.000 долара сам зарадио тада. Послије се испеглају, спакују и пошаљу се кући. Онда их бројиш. Ја сам здравље сачувао бројећи новац. Шалим се, потрошило се, требало је купити стан, кола, одвести дјецу на море. Од чега?”, испричао је он.

