Дан жалости у Добоју због смрти Борислава Паравца

СРНА

20.02.2026

07:47

0
У Добоју је Дан жалости због смрти Борислава Паравца, некадашњег српског члана Предсједништва БиХ и сенатора Републике Српске.

Поводом смрти угледног друштвено-политичког радника и функционера Републике Српске и БиХ у 11.00 часова биће одржана комеморација у великој сали Павловић универзитета.

Друштво

У Српској рођено 25 беба

Сахрана Паравца је у 13.00 часова на локалном гробљу у Костајници код Добоја.

Паравац је преминуо у сриједу, 18. фебруара, у Добоју, након дуже и тешке болести.

Борислав Паравац

Doboj

dan žalosti

Коментари (0)
