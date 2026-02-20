Дан жалости у Добоју због смрти Борислава Паравца

Извор:
У Добоју је Дан жалости због смрти Борислава Паравца, некадашњег српског члана Предсједништва БиХ и сенатора Републике Српске.
Поводом смрти угледног друштвено-политичког радника и функционера Републике Српске и БиХ у 11.00 часова биће одржана комеморација у великој сали Павловић универзитета.
Сахрана Паравца је у 13.00 часова на локалном гробљу у Костајници код Добоја.
Паравац је преминуо у сриједу, 18. фебруара, у Добоју, након дуже и тешке болести.
