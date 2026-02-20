Logo
Упозорење за возаче: Клизави коловози, учестали одрони на усјецима

Извор:

СРНА

20.02.2026

07:37

Коментари:

0
Фото: Pexels

Саобраћај се у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија по претежно мокрим и клизавим коловозима, а из Ауто-мото савеза Републике Српске возачима скрећу пажњу на учестале одроне на дионицама у усјецима.

Возачима се савјетује опрезна вожња и обавезно посједовање зимске опреме.

Због минирања на каменолому "Рогоушићи" долазиће до обуставе саобраћаја на магистралном путу Подроманија–Мокро–Сумбуловац–Рогоушићи–Доња Љубогошта у мјесту Рогоушићи, сваки радни дан и суботом, од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута, до 17. маја 2026 године.

У истом термину и трајању долазиће до обуставе саобраћаја због минирања на каменолому "Хан Дервента" на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента.

На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље - Миљевина. Алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље - Јажићи - Јелашица - Миљевина.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака. Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

Љиљана Зелен Караџић

Република Српска

Данас сахрана Љиљане Зелен Караџић

Измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Ламовита-Ивањска због изградње приступне саобраћајнице за петљу "Омарска", као и на дионици магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/ због радова.

У току је уређење раздјелног појаса на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста је забрањен саобраћај за возила чија је носивост већа од 30 тона.

Ради постављања расвјете у тунелима Цера три, Строгоник, Хамшил, Грабовица и Оштри врх на магистралном путу Бродар-Вишеград један, као и на дионици магистралног пута Међеђа-Бродар у тунелу Котва два, измијењен је режим саобраћаја.

Измијењен је режим саобраћаја и на магистралним путевима Бродар-Вишеград и Бродар-граница Република Српска - Србија /Рудо један/ због посатављања расвјете у тунелима Соколача, Пасјаци и Трговишта.

У ФБиХ се због изградње букобрана на дионици ауто-пута Сарајево сјевер - Подлугови саобраћа само претицајном траком.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила веће носивости саобраћај и даље обустављен.

На граничним прелазима нема дужих задржавања.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Из АМС подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила носивости до три и по тоне, а Каракај за све категорије возила.

На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Тагови :

stanje na putevima

odroni

klizavi kolovozi

