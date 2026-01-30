Милорад Додик на конференцији за новинаре

Извор:
АТВ
30.01.2026
09:38
Коментари:5
Предсједник СНСД-а Милорад Додик одржаће данас конференцију за новинаре у Бањалуци.
Конференција је у 12.00 часова у просторијама Секретаријата СНСД-а, најављено је из странке.
Подсјећамо, Додик је претходних дана боравио у Израелу, гдје се састао са политичким врхом те државе, а уручена му је и награда Жаботински за слободу".
