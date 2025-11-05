Logo

Ове уређаје никада не треба укључивати у продужни кабл

05.11.2025

15:01

Коментари:

0
Ове уређаје никада не треба укључивати у продужни кабл
Фото: Pixabay

Продужни каблови су практични, али често их користимо погрешно. Умјесто да послуже као привремено рјешење, у многим домовима постану стални извор напајања за све — од пуњача до гријалица. И управо ту настаје проблем: нису сви уређаји безбједни када се прикључе на продужни кабл. Неки могу изазвати прегријавање, кратки спој или чак пожар.

Гријалице и калорифери

Ово је најчешћа и најопаснија грешка. Гријалице троше велику количину струје и стварају топлоту која брзо може прегријати кабл. Ако се кабл превише загрије, изолација може да се истопи, а искра је довољна да изазове пожар. Гријалице треба увијек укључивати директно у зидну утичницу.

TEODORA-DŽEHVEROVIĆ-240925

Сцена

Пјевачица мјесец и по дана имала несносне болове, због груди преживјела пакао

Клима уређаји и гријалице на уље

Слично као и гријалице, ови уређаји имају високу потрошњу електричне енергије. Продужни кабл често не може да издржи такво оптерећење, посебно ако су на истом каблу већ прикључени други апарати, преноси Вијести.ме.

Фрижидери и замрзивачи

Ови уређаји раде непрекидно, а када компресор крене с радом, долази до краткотрајног, али снажног скока потрошње. Продужни кабл то не подноси добро, а дуже коришћење може изазвати оштећење мотора или електричне инсталације.

Машине за веш и судове

Машине током рада стално мијењају снагу – посебно када грију воду. То значи промјене напона које продужни кабл не може безбједно да „амортизује“. Укључивање машине у продужни кабл повећава ризик од прегријавања, поготово у влажним просторијама попут купатила.

baba starija zena baka

Породица

Људске судбине: Јасну (65) син прво избацио из куће, а сада живи код њега као подстанарка

Микроталасна и тостер

Иако изгледају безазлено, ови мали уређаји повлаче велику струју док раде. Микроталасна може лако да „баци“ осигурач ако дијели кабл с другим апаратима. Најбоље је да буде прикључена сама у утичницу.

Пегла

Пегла комбинује топлоту и високу потрошњу. Када је укључена у продужни кабл, нарочито слабије квалитете, постоји ризик од прегријавања спојева, нарочито ако кабл није потпуно одмотан.

Фен и преса за косу

Звучи практично у купатилу, али ово су уређаји који троше више струје него што мислимо. Краткотрајни су, али врло интензивни потрошачи. Ако се кабл загрије, у комбинацији с влагом може постати опасан.

Пуњачи за лаптоп и телефон – али уз ограду

Пуњачи сами по себи не троше много, али проблем настаје када се више пуњача повеже на један продужни кабл, заједно с другим уређајима. То оптерећује систем и може оштетити и пуњач и уређај.

Како да знате да је вријеме да замијените продужни кабл

Ако осјетите мирис пластике, кабл се загријава, утичнице су лабаве или се уређаји често „искључују сами од себе“, то је јасан знак да је кабл дотрајао. Продужни кабл није предвиђен да траје годинама — посебно ако је стално оптерећен.

Подијели:

Таг:

produžni kabal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Синдикат уз раднике: Траже смјену комплетне Управе РиТЕ "Угљевик"

Република Српска

Синдикат уз раднике: Траже смјену комплетне Управе РиТЕ "Угљевик"

1 ч

3
Њемачка: 18 ухапшених због онлајн преваре и прања новца

Свијет

Њемачка: 18 ухапшених због онлајн преваре и прања новца

1 ч

0
Објављен снимак Дома пензионера у Тузли након апокалиптичних призора

Хроника

Објављен снимак Дома пензионера у Тузли након апокалиптичних призора

1 ч

0
Влаховић у елитном друштву

Фудбал

Влаховић у елитном друштву

1 ч

0

Више из рубрике

Шест разлога зашто бисте требали конзумирати орахе свако јутро

Савјети

Шест разлога зашто бисте требали конзумирати орахе свако јутро

3 ч

0
Хљеб

Савјети

Додајте овај састојак у домаћи хљеб и остаће свјеж данима

18 ч

0
Које дрво за огрев гори најдуже?

Савјети

Које дрво за огрев гори најдуже?

21 ч

0
Ове три биљке су идеалне за купатило

Савјети

Ове три биљке су идеалне за купатило

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Цвијановић: Укинути страни интервенционизам и омогућити дјеловање на демократским принципима

16

05

Сутра дан жалости у Тузли

16

04

Огласили се из ФЗО Српске о пренаталним тестовима

15

57

Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

15

52

Нова пресуда Кецмановићима: Ево колико новца морају да исплате

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner