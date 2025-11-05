Ове уређаје никада не треба укључивати у продужни кабл

05.11.2025
Продужни каблови су практични, али често их користимо погрешно. Умјесто да послуже као привремено рјешење, у многим домовима постану стални извор напајања за све — од пуњача до гријалица. И управо ту настаје проблем: нису сви уређаји безбједни када се прикључе на продужни кабл. Неки могу изазвати прегријавање, кратки спој или чак пожар.
Ово је најчешћа и најопаснија грешка. Гријалице троше велику количину струје и стварају топлоту која брзо може прегријати кабл. Ако се кабл превише загрије, изолација може да се истопи, а искра је довољна да изазове пожар. Гријалице треба увијек укључивати директно у зидну утичницу.
Слично као и гријалице, ови уређаји имају високу потрошњу електричне енергије. Продужни кабл често не може да издржи такво оптерећење, посебно ако су на истом каблу већ прикључени други апарати, преноси Вијести.ме.
Ови уређаји раде непрекидно, а када компресор крене с радом, долази до краткотрајног, али снажног скока потрошње. Продужни кабл то не подноси добро, а дуже коришћење може изазвати оштећење мотора или електричне инсталације.
Машине током рада стално мијењају снагу – посебно када грију воду. То значи промјене напона које продужни кабл не може безбједно да „амортизује“. Укључивање машине у продужни кабл повећава ризик од прегријавања, поготово у влажним просторијама попут купатила.
Иако изгледају безазлено, ови мали уређаји повлаче велику струју док раде. Микроталасна може лако да „баци“ осигурач ако дијели кабл с другим апаратима. Најбоље је да буде прикључена сама у утичницу.
Пегла
Пегла комбинује топлоту и високу потрошњу. Када је укључена у продужни кабл, нарочито слабије квалитете, постоји ризик од прегријавања спојева, нарочито ако кабл није потпуно одмотан.
Фен и преса за косу
Звучи практично у купатилу, али ово су уређаји који троше више струје него што мислимо. Краткотрајни су, али врло интензивни потрошачи. Ако се кабл загрије, у комбинацији с влагом може постати опасан.
Пуњачи за лаптоп и телефон – али уз ограду
Пуњачи сами по себи не троше много, али проблем настаје када се више пуњача повеже на један продужни кабл, заједно с другим уређајима. То оптерећује систем и може оштетити и пуњач и уређај.
Како да знате да је вријеме да замијените продужни кабл
Ако осјетите мирис пластике, кабл се загријава, утичнице су лабаве или се уређаји често „искључују сами од себе“, то је јасан знак да је кабл дотрајао. Продужни кабл није предвиђен да траје годинама — посебно ако је стално оптерећен.
