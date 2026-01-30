Logo
Додик потврдио: У понедјељак вече путујем у Америку

Извор:

АТВ

30.01.2026

12:26

Коментари:

6
Милорад Додик
Фото: АТВ

Путујем у САД на позив два конгресмена да дођем на манифестацију у оквиру Молитвеног доручка, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Понедјељак навече, на уторак одлазим у САД на позив конгресмена да дођем на манифестацију у оквиру Молитвеног доручка, на коју се позивају лидери из читавог свијета. Вратићу се овдје у суботу и саопштићу неке нове могућности које Српска отвара", рекао је Додик и додао:

"Већ сутра Жељка Цвијановић путује у САД".

Милорад Додик

БиХ

Додик: Вратиће им се празне коверте!

Додик каже да ће се састати са мађарским премијером Виктором Орбаном.

"Сутра одлазим у посјету Мађарској гдје ћу се срести са премијером Орбаном. Ради се о историјском лидеру. Човјеку који има визију", рекао је Додик.

