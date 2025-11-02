Logo

Хтио да врати лопту противничком голману, она ушла у мрежу

02.11.2025

11:15

Хтио да врати лопту противничком голману, она ушла у мрежу
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Невјероватна сцена виђена је на утакмици Купа Италије између Таранта и Аквавиве, пошто је домаћи тим постигао гол са своје половине и то тако што је играч покушао да врати лопту противничком голману ради фер-плеја.

Утакмица је завршена побједом домаћег тима од 5:1, а при резултату 3:1 догодила се ситуација каква се ријетко виђа у фудбалу.

Наиме, један од играча Таранта је са неких 60 метара раздаљине покушао да врати лопту противничком тиму, који ју је претходно избацио у аут, али је она лобовала голмана и завршила у мрежи.

Тада је дошло до велике гужве на терену, пошто екипа Таранта није жељела да пусти госте да се врате на два гола минуса, преноси Спортал.

До краја меча, Таранто је још једном затресао мрежу Аквавиве и тако остварио побједу од 5:1.

Тагови:

fudbal

gol

