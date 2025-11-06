Logo

Родитељи-његоватељи се окупили испред НСРС

Зорица Петковић

06.11.2025

19:53

Родитељи-његоватељи се окупили испред НСРС
Фото: АТВ

Велибор Винчић, отац дјетета са потешкоћама, прије двије године изгубио је статус родитеља-његоватеља. Остао је без 651 марке мјесечно зато што му дијете два сата дневно борави у школи.

Иако је то по слову закона, ипак не разумије зашто је тако морало. У протеклом периоду око 200 родитеља је, према подацима удружења родитеља, изгубило овај статус и какве – такве сигурне приходе.

„Занима нас зашто је донесена та одлука ако је категоризација дјеце која имају 100% инвалидности који су категорисани, зашто им је дато то право па укинуто , чекамо одговор наредних дана па ћемо видјети шта ће бити“ , рекао је отац дјетета са потешкоћама Велибор Винчић.

Услови под којима се остварују права на надокнаде су неправедни и неодрживи, истичу родитељи. Подсјећају испред Народне скупштине на своје захтјеве –да не остају без статуса родитељ- његоватељ уколико дијете похађа школу или дневни центар, да се право на надокнаде не губе након навршене 30- те године дјетета, те да им се уплате доприноси... Сандра Јовић има статус родитеља- његоватеља, али прича, уколико не дође до системског рјешења, њена права биће угрожена, а тиме и егзистенција породице.

"Зато смо поново овдје и зато поново позивамо надлежне институције на хитну измјену Закона од дјечијој заштити која се односи на статус родитељ- његоватељ како би својим породицама осигурао минимум социјалне сигурности јер да се разумијемо и ја сам родитељ једног таквог дјетета и ја и мој син послије његове 30- те социјални случајеви“, рекао је родитељ-његоватељ Сандра Јовић.

Окупљеним родитељима, испред камера су се придружили и неки од опозиционих посланика.

“Ово је тема која нема ни власт ни опозицију, ово је тема у којој нас родитељи требају. Жао ми је што смо овдје испред Народне Скупштине Републике Српске, а нисмо унутра. Много мање теме су се нашле на дневном реду Народне скупштине Републике Српске а ова тема није“, истиче посланик ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске Тања Вукмановић.

Да се ствари морају мијењати сагласни су и у Влади Српске. Веома брзо ће бити законско рјешење, тачно знамо који су проблеми родитеља и гдје су законска рјешења била лоша, разговарали и обилазили породице да би добили стварну слику њихових потреба, каже премијер Српске.

Помоћ родитељима и дјеци са посебним потребама ће се пружати кроз 2 до 3 групе мјера које су већ активне кроз законска рјешења само их је неопходно уобличити наглашава премијер Републике Српске Саво Минић.

