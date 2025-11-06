Logo

Минић: Честитам свим нашим извођачима, импресиониран сам

06.11.2025

Минић: Честитам свим нашим извођачима, импресиониран сам
Морам рећи да сам импресиониран, самом грађевином, савршенством које је у самом пројекту урађено, а то је да једну те исту воду акумулишемо. Желим да честитам нашим извођачима и свима онима који су учествовали у свему овоме, то је на понос Републике Српске, рекао је премијер Републике Српске, Саво Минић.

Мислим да гријешимо што ово више не промовишемо широј јавности у Републици Српској, ово је нешто што о чему ће се писати и изучавати у струци, додао је он.

Петровић: Остало је још 120 радних дана да се заврши тунел, Српска треба да буде поносна

Саво Минић

HE Dabar

