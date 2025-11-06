Минић: Честитам свим нашим извођачима, импресиониран сам

Извор:
Морам рећи да сам импресиониран, самом грађевином, савршенством које је у самом пројекту урађено, а то је да једну те исту воду акумулишемо. Желим да честитам нашим извођачима и свима онима који су учествовали у свему овоме, то је на понос Републике Српске, рекао је премијер Републике Српске, Саво Минић.
Мислим да гријешимо што ово више не промовишемо широј јавности у Републици Српској, ово је нешто што о чему ће се писати и изучавати у струци, додао је он.
Петровић: Остало је још 120 радних дана да се заврши тунел, Српска треба да буде поносна
