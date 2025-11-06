Душко га је пустио да му приђе на 20 метара! Одстријелио грдосију од 224 kg

Извор:
АТВ
06.11.2025
12:36
Ловачко удружење (ЛУ) „Борик“ Прњавор уписало је у своје анале изузетан ловачки подвиг, а главни актер је Душко Миоданић, искусни ловац, иначе и предсједник Удружења. У ловишту којим газдује ЛУ „Борик“, на локалитету Кремна-Подљубић, Миоданић је протеклог викенда одстријелио вепра капиталца, какав се ријетко виђа и на широј регији.
Како нам је испричао Миоданић, вепар је већ био познат ловцима, јер се неко вријеме кретао тим подручјем. „Примијетили смо га неки период, а мислим да је дошао од некуд за вријеме парења. Сваке године се појављивао,“ каже Миоданић.
Ловачка група, у којој је било десетак ловаца, кренула је у групни лов. Пси су брзо пронашли крдо дивљих свиња, а онда је наступио кључни тренутак.
„Крдо свиња су пси нашли, а он се почео извлачити на контра страну, али је ударио право на мене. Одстријелио сам га комбинованом пушком Фаир Де лукс калибар 7x65R/12,“ препричава Миоданић сусрет.
Хладнокрвност и искуство су се исплатили, ловац је вепра пустио да му приђе на свега 20 метара!
„Једним хицем у главу је пао, али сам га ‘овјерио’ још једним одмах, јер сам видио да је грдосија, да се не би десило да устане,“ истиче Миоданић, наглашавајући неопходан опрез због величине животиње.
Овај одстрел представља изузетан успјех и личну прекретницу за Душка Миоданића. Вепар је на ваги показао невјероватних 224 килограма, што га чини највећим примјерком којег је Миоданић одстријелио у својој богатој ловачкој каријери.
„Ово ми је 204. свиња коју сам одстријелио, и дефинитивно највећи примјерак до сада. За већи одстрељени примјерак на нашој општини нисам чуо, а и на широј регији су овакви примјерци веома ријетки,“ поносно истиче Миоданић, процјењујући старост вепра на 8-9 година. Иначе, овако велики примјерци су се раније задржавали искључиво у вишим предјелима, али последњих година су се почели спуштати и у низије, гдје праве велике штете нашим пољорпивредницима, посебно на кукурузу.
Овај капитални улов не само да потврђује ловачко мајсторство Душка Миоданића, већ и успјешно газдовање ловиштем ЛУ „Борик“ Прњавор, које овакви улови промовишу на најбољи начин.
