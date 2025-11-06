Додик и Минић у Невесињу посјетили брану "Пошћење"

Извор:
Предсједник Милорад Додик и премијер Саво Минић посјетили су брану "Пошћење" у Невесињу са које ће вода доводним тунелом долазити до Хидроелектране "Дабар".
У обиласку бране "Поћење" су и министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић и вршилац дужности генералног директора "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић.
Након обиласка свечано ће бити обиљежен завршетак пробоја доводног тунела ХЕ "Дабар" дужине 12.125 метара.
Тунел Невесиње - Дабарско поље званично је пробијен 24. октобра, а тај захтјевни и сложени посао обавила је компанија "Интеграл инжењеринг".
Овај тунел са приступним тунелима дужине 13 километара вриједан је око 60 милиона евра, а финансиран је средставима "Електропривреде Републике Српске".
Ријеч је о највећем хидроенергетском објекту који је изграђен на простору бивше Југославије у протеклих 35 година.
Пројект подразумијева изградњу улазне грађевине висине 30 метара, главног доводног тунела дужине 12.125 метара, те приступних тунела укупне дужине 850 метара.
Доводни тунел пролази кроз двије различите геолошке средине. Улазна грађевина је смјештена уз корито Завидолске ријеке и удаљена је око 3,5 километра од бране "Пошћење".
