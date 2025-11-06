Презентација доводног тунела: Додик и Минић обишли машинску зграду ХЕ "Дабар"

Извор:
Предсједник Милорад Додик и премијер Републике Српске Саво Минић присуствују и Берковићима презентацији доводног тунела Хидроелектране "Дабар", једног од највећих хидроенергетских објеката у Српској.
Презентацији присуствује и министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић и вршилац дужности генералног директора Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
Након презентације у сједишту кинеске "Геџоуба групе" у Берковићима, посјетили локацију машинске зграде.
Предвиђена је и посјета брани "Пошћење" у Невесињу, гдје ће свечано бити обиљежен завршетак пробоја доводног тунела ХЕ "Дабари и обраћање званичника.
Тунел Невесиње - Дабарско поље дужине око 13 километара званично је пробијен 24. октобра, а тај захтјевни и сложени посао обавила је компанија "Интеграл инжењеринг".
