Стиже погоршање времена у БиХ, могућ и снијег

Српскаинфо

06.11.2025

10:19

Стиже погоршање времена у БиХ, могућ и снијег
Фото: Pexel/Nadine Wuchenauer

Јутро углавном хладно уз мраз, а по котлинама уз маглу или ниску облачност.

Сутра умјерено до претежно облачно вријеме. Магла или ниска облачност се локално на сјеверу и сјеверозападу може задржати читав дан, објављено је на Фејсбук страници БХметео.

У суботу, од јутарњих часова, јаче наоблачење у цијелој земљи, тако да ће викенд протећи у знаку претежно облачног времена у БиХ. Киша у почетку само локално, углавном на југу и југоистоку, а од вечерњих часова нед‌јеље и у току понед‌јељка кише ће бити у цијелој земљи.

Шејнбаум

Свијет

Нападнута предсједница Мексика: Мушкарац покушао да је ухвати за груди и пољуби

У понед‌јељак на вишим планинама могуће и мало снијега. Престанак падавина у вечерњим сатима понед‌јељка.

Вјетар наредних дана слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура у наредна два дана -2 до 4, на југу до 6 степени Целзијуса. Дневна температура 7 до 14, на југу до 18 степени Целзијуса.

За викенд нешто ниже температуре током дана, али углавном мало топлије ујутро, усљед повећане облачности.

Снијег

Временска прогноза

Коментари (0)
