Возачи опрез: Коловози мјестимично влажни, магла смањује видљивост

На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ магла јутрос смањује видљивост у котлинама и дуж ријечних токова, а коловози су мјестимично влажни, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
Из АМС подсјећају возаче да је посједовање зимске опреме обавезно до 1. априла идуће године.
У току је санација на магистралном путу Невесиње-Гацко, на локалитету Цргово, због чега се саобраћај одвија наизмјенично, једном коловозном траком уз могућност петнаестоминутних обустава.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, због радова, од 8.00 до 17.00 часова долазиће до привремених обустава саобраћаја до 45 минута. На истом путном правцу врши се постављање расвјете у тунелу "Сијерачке стијене", због чега је измијењен режим саобраћаја у тунелу.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента, осим возила хитне помоћи, ватрогасних и возила локалног становништва.
У току су радови на магистралном путу Клашнице-Шарговац-Бањалука, а ради се и на уклањању постојећег и наношењу нових носача на надвожњаку у Трну, код Рогуљића. Саобраћај на надвожњаку је затворен за све категорије возила као и за пјешаке. Тренутно се саобраћај од Трна до Гламочана одвија двосмјерно.
Због санације тротоара уз магистрални пут, у приједорском насељу Тукови саобраћај ће се одвијати наизмјенично једном саобраћајном траком. Предвиђено је да радови трају до 10. новембра.
Радови су у току на дионицама магистралних путева Гацко-Тјентиште, на локалитету Саставци и Билећа-Требиње у мјесту Жудојевићи, те се 300 метара саобраћа једном коловозном траком уз могуће обуставе саобраћаја до 15 минута.
Због санације коловоза на магистралном путу Брчко-Бијељина, као и на дионици магистралног пута Гојсовац-Павловића мост долази до повремене обуставе саобраћаја, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком од 7.00 до 17.00 часова.
Режим саобраћаја измијењен је, због радова, на дионицама Козарска Дубица-Приједор, у тунелима Грабовица и Оштри врх на путу Бродар-Вишеград, те на путним правцима Челинац-Котор Варош, Челинац-Укрина и Укрина-Клупе, Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране, на подручју Приједора, Брод на Дрини /Фоча/-гранични прелаз Хум /Шћепан Поље/.
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
Измијењен је режим саобраћаја на дионицама магистралном Драготиња-Приједор и Орловача-Трнопоље због реконструкције раскрснице на укрштању ових путева и Омладинског пута у Приједору
Због реконструкције дионице магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, измијењен је режим саобраћаја.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита, Црквина-Модрича и Руданка-Добој измијењен је режим у одвијању саобраћаја због укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-путева.
Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта, затим у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, те на магистралном путу Устипрача-Ново Горажде. На свим путним правцима могуће су привремене обуставе саобраћаја.
У ФБиХ је, због радова на дионици ауто-пута Високо-Какањ, затворена зауставна трака у дужини од четири километра.
Радови су у току на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима Жепче-Маглај на локалитету Озимица, Завидовићи-Возућа у мјесту Криваја, Зеница-Добој /на дионици Доња Враца-Лијешница/, Јабланица-Блидиње /на дионици Јабланица-Косне Луке/, Јабланица-Прозор, Коњиц-Јабланица /Острожац/, Јајце-Црна Ријека, Семизовац-Олово, на улазу у Читлук из правца Мостара, као и на улазу у Неум.
На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила носивости веће од пет тона и она се преусмјеравају на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна возила могу саобраћати преко граничног прелаза Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.
