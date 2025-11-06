Авио-компанија мијења правила: Дубок џеп вас може спасити

Извор:
Путници ће моћи да блокирају средње сједиште, имају више простора и приоритетно укрцавање, уз задржавање приступачних цијена.
Мађарска нискобуџетна авиокомпанија "Wizz Air" најавила је нову премиум опцију за путнике који су спремни да плате додатно, а која нуди више комфора.
Wizz Air од децембра 2025. године покреће пилот-пројекат "Wizz Class", који ће бити доступан на летовима из пет градова - Букурешта, Будимпеште, Лондона, Рима и Варшаве.
Путници који се одлуче за ову опцију моћи ће да блокирају средње сједиште у првим редовима, чиме добијају више простора и приватности.
У цијену су укључени и приоритетно укрцавање, ручни пртљаг, као и гарантовано мјесто у претинцу изнад главе. Цијена још није објављена, али из компаније поручују да никада неће бити виша од цијене још једног сједишта.
"Ово није покушај да се заради више, већ да се путницима понуди додатна вриједност", изјавио је виши директор Wizz Аира, Мајкл Делехант, преноси Каматица.
Компанија такође планира увођење новог Wi-Fi система "Wizz Play" и инфотаинмент услуге на одабраним летовима.
