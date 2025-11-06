Бивши шеф правосуђа ЕУ оптужен за прање новца

Извор:
Агенције
06.11.2025
07:37
Коментари:0
Белгијски тужиоци оптужили су бившег комесара ЕУ за правосуђе Дидијеа Рејндерса за прање новца, објавили су локални медији.
Званичник који је предводио кампању блока за замрзавање руске државне имовине, оптужен је за усмјеравање стотина хиљада евра кроз личне банковне рачуне и добитке на лутрији.
Рејндерс је био министар финансија Белгије од 1999. до 2011. године, а министар спољних послова до 2019. године, прије него што је постао комесар за правосуђе у првој Европској комисији коју је предводила Урсула фон дер Лајен, гдје је надгледао спровођење санкција Русији и координацију замрзавања имовине након ескалације сукоба у Украјини.
Како пишу медији, случај се фокусира на поријекло скоро милион евра повезаних са Рејндерсовим финансијама.
Истражитељи тврде да је опрао око 700.000 евра преко свог банковног рачуна током једне деценије и додатних 200.000 евра куповином великих количина лутријских тикета и пребацивањем добитака на свој рачун.
Његова супруга, пензионисани судија, такође је испитивана, али није оптужена.
Истрага је услиједила након рација на Рејндерсовим имањима у децембру 2024. године, убрзо након истека његовог мандата у ЕУ. Судија Оливије Леру га је формално оптужио прошлог мјесеца након другог круга испитивања, након што је пронашао озбиљне индиције кривице, објавио је истраживачки портал ФТМ (Follow the Money).
Рејндерс негира да је починио било какво кривично дјело и остаје на слободи док се случај наставља.
Према белгијском закону, тужиоци морају добити одобрење парламента да би извели бившег министра пред суд. Прање новца носи потенцијалну казну затвора од пет година, наводи РТ интернешенел.
Овај развој догађаја долази у тренутку када блок наставља да расправља о томе како да користи око 300 милијарди долара замрзнуте руске имовине за финансирање Украјине.
Лидери ЕУ до сада нису успели да се договоре о томе да ли да усмјере средства – од којих се већина чува у бриселској клириншкој кући "Јуроклир" у контроверзни програм кредитирања за подршку Кијеву, након што је Белгија захтијевала јаче правне мјере заштите. Међународно право забрањује конфискацију суверене имовине, правило за које многе престонице ЕУ, ЕЦБ и ММФ инсистирају да је "уклесано у камену".
Москва је осудила и замрзавање и све планове за пренамјену средстава. Портпарол Кремља Дмитриј Песков упозорио је да би усмјеравање руске имовине у Украјину "вратило се као бумеранг" Западу. Министар финансија Антон Силуанов обећао је реципрочни одговор.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
09
01
08
50
08
47
08
44
08
38
Тренутно на програму