Трговци и кредитни службеници имају нову методу преваре

Пензионери из Републике Српске посљедњих мјесеци све чешће су на удару неетичних трговаца, а најновија пракса у којој продавачи заједно с кредитним службеницима обилазе старије особе и наговарају их да на лицу мјеста потпишу скупе уговоре и кредите постала је озбиљна пријетња овој рањивој популацији.
Како је за "Независне новине" казала Муриса Марић, извршна директорица Удружења за заштиту потрошача ДОН Приједор, у посљедњих неколико дана свједоче забрињавајућем порасту обмањујућих продајних пракси усмјерених на пензионере, посебно када је ријеч о продаји такозваних медицинских помагала, чија цијена неријетко прелази 3.000 КМ.
"Под изговором бриге за здравље, продавци организују наводне савјетодавне разговоре, презентације или кућне посјете, гдје се пензионерима представљају уређаји сумњиве вриједности и непровјерене ефикасности", казала је Марићева.
Додала је да ову ситуацију додатно погоршава нова пракса довођења кредитних службеника директно на адресу купца.
"Док је пензионер под притиском, збуњен или у страху да не пропусти 'посебну понуду', пред њега се ставља кредитни уговор који потписује на лицу мјеста. На тај начин, кредитно друштво плаћа трговцу, а пензионер остаје дужник, без стварне могућности раскида уговора или поврата новца", појашњава Марићева.
Истиче да ово није продаја, него искориштавање повјерења, наивности и здравствених тегоба наших родитеља, бака и дједова, пријатеља и комшија.
"Ово је проширена прича о томе колико је све отишло предалеко. Ти трговци на врло перфидан начин долазе до новца од популације која, када је ријеч о здравственом стању, у том тренутку не размишља да ће сљедећег момента потписати уговор који ће их теретити 24 мјесеца, да плате неки производ преко 3.000 КМ", навела је Марићева.
Додаје да пензионери заслужују заштиту, а не притисак.
"Заслужују јасне и провјерене информације, а не манипулацију и лажна обећања о 'чудотворним' помагалима. Позивамо надлежне институције да хитно реагују, појачају надзор над оваквим облицима продаје и омогуће пензионерима једноставнији начин да се заштите од агресивних и неетичних понуда", закључила је Марићева.
Истиче и да се ради о интернационалном моделу пословања који је ушао на домаће тржиште, а који агресивно циља људе забринуте за своје здравље, без размишљања колико ће их то коштати.
Социолог Владимир Васић наглашава да овакви случајеви показују како данак узима потрошачка култура и савремени маркетинг.
"Мислим да би ово требало ставити у озбиљне законске оквире, али и радити на свијести, посебно старијих особа, које су лакше подложне манипулацији", истакао је Васић.
Додао је да би јавни емитери требало да осигурају простор за едукацију грађана и редовно упозоравање на ове облике злоупотреба.
"Класичне манипулације прелазе у системске, а оног тренутка када не постоји законска регулатива, ствара се празан простор за дјеловање таквих људи", закључио је Васић
