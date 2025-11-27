Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

Извор:
У стравичном пожару који је јуче избио у неколико небодера у Хонгконгу и који и даље није угашен, број жртава је порастао на 44, многи су хоспитализовани, док се 279 још води као нестало.
Према званичницима, 40 људи је преминуло на лицу мјеста, а још четири у болници. Такође, 45 особа је у критичном стању.
Два директора и консултант једне грађевинске компаније ухапшени су од стране полиције због "крајњег нехата". Комплекс је био у фази опсежне реновације када је пожар почео.
The massive blaze in Hong Kong has now claimed 44 lives and left 279 people missing. Authorities have confirmed that three individuals have been arrested in connection with the incident. Among the many hospitalised, 45 remain in critical condition, as emergency teams struggle. pic.twitter.com/aqKeyFLDST— Sure Bro (@KSB) November 27, 2025
Полиција је саопштила да је пронашла полистиренске плоче које су блокирале прозоре на локацији и сумња да су оне, заједно са неквалитетним грађевинским материјалима можда дозволиле да се пожар тако брзо прошири.
Док се узрок пожара још истражује, полиција каже да су на прозорима зграда, које су биле у фази реновирања, пронађене мреже и пластичне фолије. Полиција тврди да су ови материјали можда омогућили брже ширење ватре.
Јутрос се дим и даље куља из неких солитера - али је пожар под контролом у четири од осам зграда.
Ватрогасна служба очекује да ће бити потребан цијели дан да се пожар обузда.
Стотине становника је евакуисано у привремена склоништа, а јединице за хитне смјештаје додјељују се људима којима је потребно пресељење.
Тринаест школа ће данас обуставити наставу због операције гашења пожара која и даље траје и утиче на саобраћај, саопштио је биро за образовање Хонг Конга.
Портпарол је такође рекао да су образовни психолози послати у привремена склоништа у близини како би пружили одговарајућу подршку погођеним ученицима.
Ватрогасна служба Хонгконга класификовала је пожар као аларм петог нивоа - најозбиљнији. Прошло је 17 година откако је пожар петог нивоа посљедњи пут погодио Хонгконг.
#EdiciónCentral— América Noticias (@noticiAmerica) November 27, 2025
Un incendio de gran magnitud dejó más de 40 muertos en un complejo residencial de Hong Kong. Las llamas comenzaron en los andamios de bambú que rodeaban varias de las edificaciones afectadas
Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/QnqxTE66yA
Такође, ово је најсмртоноснији пожар у Хонгконгу у посљедњих барем 63 године, са најмање 44 погинулих до сада и 279 људи који се још воде као нестали.
Већ је изједначио број жртава пожара у августу 1962. у насељу Шам Шуи По, у којем је погинуло 44 људи, а стотине других остало без крова у граду. Око 22,7 кг ватромета складиштеног у објекту изазвало је тада брзо ширење пожара на горње спратове, објавио је лист Соутх Цхина Морнинг Пост (СЦМП).
У новембру 1996. године, пожар у згради Гарли у Коулуну убио је 41 особу и повредио још 81.
Најсмртоноснији пожар икада забиљежен догодио се 1948. године након експлозије у приземљу петоспратног складишта које је садржало "опасну робу", према СЦМП-у. У њему је погинуло 176 људи.
Више од годину дана, прозори стана Кико Ма у Ванг Фук Корту су били запечаћени као дио радова на реновирању.
Станарима су понекад били опушци цигарета близу прозора, за које сумњају да су их оставили грађевински радници, рекла је она за ББЦ.
Tragic news :- At least 36 people were killed, and 279 were missing after Hong Kong's deadliest fire in three decades ripped through high-rise residential towers , prayers for the departed victims — Manoj (@Nixachar) November 27, 2025
pic.twitter.com/AMIGOMOxhX
- Људи су стално питали шта би се десило ако би дошло до пожара. Сви су били веома забринути због овога - рекла је госпођа Ма, тридесеттрогодишњакиња која живи у Канади, али посјећује свој стан у Хонгконгу неколико пута годишње.
Неки противпожарни аларми у Ванг Фук Корту су били искључени током реновирања, додала је, јер су грађевински радници редовно користили противпожарне степенице за улазак и излазак из зграде.
У сатима од избијања пожара, групни чет састављен од станара и власника кућа био је преплављен порукама људи чије се породице још увијек воде као нестале.
- Ово је могло да се спријечи. Ово није била несрећа. Много људи није испунило своје дужности - каже госпођа Ма.
Three men were ARRESTED for suspected manslaughter in a fire that broke out in Wang Fuk Court, a residential area in Tai Po of Hong Kong, on Wednesday afternoon, the Hong Kong Police Force said at a press briefing on Thursday. The fire had left 44 dead and 45 injured by early… pic.twitter.com/Hnq6gz6wCx— Catherine chen (@Chen1036108861) November 27, 2025
