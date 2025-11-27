Logo
Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

Извор:

Телеграф

27.11.2025

07:09

Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало
Фото: Tanjug/AP/Chan Long Hei

У стравичном пожару који је јуче избио у неколико небодера у Хонгконгу и који и даље није угашен, број жртава је порастао на 44, многи су хоспитализовани, док се 279 још води као нестало.

Према званичницима, 40 људи је преминуло на лицу мјеста, а још четири у болници. Такође, 45 особа је у критичном стању.

Ухапшена три руководиоца грађевинске компаније

Два директора и консултант једне грађевинске компаније ухапшени су од стране полиције због "крајњег нехата". Комплекс је био у фази опсежне реновације када је пожар почео.

Полиција је саопштила да је пронашла полистиренске плоче које су блокирале прозоре на локацији и сумња да су оне, заједно са неквалитетним грађевинским материјалима можда дозволиле да се пожар тако брзо прошири.

Док се узрок пожара још истражује, полиција каже да су на прозорима зграда, које су биле у фази реновирања, пронађене мреже и пластичне фолије. Полиција тврди да су ови материјали можда омогућили брже ширење ватре.

Јутрос се дим и даље куља из неких солитера - али је пожар под контролом у четири од осам зграда.

Ватрогасна служба очекује да ће бити потребан цијели дан да се пожар обузда.

Стотине становника је евакуисано у привремена склоништа, а јединице за хитне смјештаје додјељују се људима којима је потребно пресељење.

Школе у ​​близини пожара обустављају наставу

Тринаест школа ће данас обуставити наставу због операције гашења пожара која и даље траје и утиче на саобраћај, саопштио је биро за образовање Хонг Конга.

Портпарол је такође рекао да су образовни психолози послати у привремена склоништа у близини како би пружили одговарајућу подршку погођеним ученицима.

Пожар петог нивоа

Ватрогасна служба Хонгконга класификовала је пожар као аларм петог нивоа - најозбиљнији. Прошло је 17 година откако је пожар петог нивоа посљедњи пут погодио Хонгконг.

Такође, ово је најсмртоноснији пожар у Хонгконгу у посљедњих барем 63 године, са најмање 44 погинулих до сада и 279 људи који се још воде као нестали.

Већ је изједначио број жртава пожара у августу 1962. у насељу Шам Шуи По, у којем је погинуло 44 људи, а стотине других остало без крова у граду. Око 22,7 кг ватромета складиштеног у објекту изазвало је тада брзо ширење пожара на горње спратове, објавио је лист Соутх Цхина Морнинг Пост (СЦМП).

У новембру 1996. године, пожар у згради Гарли у Коулуну убио је 41 особу и повредио још 81.

Најсмртоноснији пожар икада забиљежен догодио се 1948. године након експлозије у приземљу петоспратног складишта које је садржало "опасну робу", према СЦМП-у. У њему је погинуло 176 људи.

"Ово је могло да се спријечи"

Више од годину дана, прозори стана Кико Ма у Ванг Фук Корту су били запечаћени као дио радова на реновирању.

Станарима су понекад били опушци цигарета близу прозора, за које сумњају да су их оставили грађевински радници, рекла је она за ББЦ.

- Људи су стално питали шта би се десило ако би дошло до пожара. Сви су били веома забринути због овога - рекла је госпођа Ма, тридесеттрогодишњакиња која живи у Канади, али посјећује свој стан у Хонгконгу неколико пута годишње.

Неки противпожарни аларми у Ванг Фук Корту су били искључени током реновирања, додала је, јер су грађевински радници редовно користили противпожарне степенице за улазак и излазак из зграде.

У сатима од избијања пожара, групни чет састављен од станара и власника кућа био је преплављен порукама људи чије се породице још увијек воде као нестале.

- Ово је могло да се спријечи. Ово није била несрећа. Много људи није испунило своје дужности - каже госпођа Ма.

