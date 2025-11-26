Пуцњава у близини Бијеле куће: Упуцано неколико војника Националне граде, полиција блокирала улице

26.11.2025
У близини Бијеле куће, сједишта предсједника САД-а, дошло је до пуцњаве у којој је упуцано неколико војника Националне гарде, пише Дејли мејл.
Према информацијама које су објавили, због ове пуцњаве дошло је до потпуне блокаде улица испред Бијеле куће.
⚡️🚨 Breaking: A. P. source: Two members of the National Guard were injured in a shooting near the White House. pic.twitter.com/zcoSHnGNYm— Middle East Observer (@ME_Observer_) November 26, 2025
На друштвеним мрежама је неколико новинара који извјештавају из Бијеле куће потврдило да је дошло до инцидента, односно до пуцњаве.
🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House— Nick Sortor (@nicksortor) November 26, 2025
At least three casualties being reported
The shooter is reportedly still on the loose
Law enforcement racing from all throughout the city
PRAY FOR THESE TROOPS🙏🏻pic.twitter.com/u5tqnN9mVW
Према објави Би-Би-Сија, три особе су упуцане, а њихово стање није познато.
Нападач још није идентификован, а Дејли мејл извјештава да траје потрага за њим.
