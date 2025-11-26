Logo
Large banner

Пуцњава у близини Бијеле куће: Упуцано неколико војника Националне граде, полиција блокирала улице

26.11.2025

20:58

Коментари:

0
Пуцњава у близини Бијеле куће: Упуцано неколико војника Националне граде, полиција блокирала улице
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

У близини Бијеле куће, сједишта предсједника САД-а, дошло је до пуцњаве у којој је упуцано неколико војника Националне гарде, пише Дејли мејл.

Према информацијама које су објавили, због ове пуцњаве дошло је до потпуне блокаде улица испред Бијеле куће.

На друштвеним мрежама је неколико новинара који извјештавају из Бијеле куће потврдило да је дошло до инцидента, односно до пуцњаве.

Према објави Би-Би-Сија, три особе су упуцане, а њихово стање није познато.

Нападач још није идентификован, а Дејли мејл извјештава да траје потрага за њим.

Подијели:

Тагови:

Bijela kuća

Пуцњава

SAD

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Старај: СНСД се не може избацити са политичке сцене, Српска од највеће важности за Мађарску

Свијет

Старај: СНСД се не може избацити са политичке сцене, Српска од највеће важности за Мађарску

18 ч

1
Језив злочин: Мушкарац убио синове, сестру и супругу

Свијет

Језив злочин: Мушкарац убио синове, сестру и супругу

18 ч

0
Русија потврдила: Специјални изасланик САД долази у Москву

Свијет

Русија потврдила: Специјални изасланик САД долази у Москву

19 ч

0
Страва у Хонг Конгу још увијек траје: Број погинулих порастао на 36, ватрогасци се боре с пожаром

Свијет

Страва у Хонг Конгу још увијек траје: Број погинулих порастао на 36, ватрогасци се боре с пожаром

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

Хакери напали Опен АИ

15

07

Ова опака болест почиње тихо, годинама прије појаве првих симптома и болова у зглобовима

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner