Logo
Large banner

Страва у Хонг Конгу још увијек траје: Број погинулих порастао на 36, ватрогасци се боре с пожаром

Извор:

Кликс

26.11.2025

19:09

Коментари:

0
Страва у Хонг Конгу још увијек траје: Број погинулих порастао на 36, ватрогасци се боре с пожаром
Фото: Tanjug/AP/Chan Long Hei

Број жртава у стравичном пожару у Хонг Конгу који је захватио неколико стамбених зграда порастао је на 36 док се најмање 279 особа води као нестало.

Снимци који су кружили мрежама приказују пламен и дим како се куљају из торњева, гд‌је се вјерује да је и неколико људи заробљено.

Министар становања Хонг Конга дао је ажуриране информације о ресурсима који се припремају за оне погођене пожаром у Таи Поу.

Вини Хо је казао да је радна група за становање идентификовала 1.400 јединица које су одмах доступне на острву Хонг Конг, Ковлуну и Новим територијама. Отприлике 280 њих налази се у самом Таи Поу.

Према извјештајима локалних медија, беба и старија жена су спашене из пожара.

Ватрогасци и даље раде на гашењу пожара. Десеци станова и даље горе.

Десетине, ако не и стотине људи, и даље се окупљају у близини запаљених насеља. Неки се моле у тишини. Неки достављају воду и храну.

(Кликс)

Подијели:

Тагови:

Hong Kong

пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драматични снимци из Хонг Конга: Пожар гута небодере, најмање 13 погинулих

Свијет

Драматични снимци из Хонг Конга: Пожар гута небодере, најмање 13 погинулих

1 д

0

Економија

Kompaniji iz Hong Konga akcije za dan skočile 126 odsto

3 год

0

Свијет

Uznemirujući snimci iz Hong Konga: Ogromni ekran se tokom koncerta srušio na plesače

3 год

0

Занимљивости

Zbog starog običaja, broj kornjača prijeti ekosistemu Hong Konga

4 год

0

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Став Будимпеште - "не" украјинском чланству у ЕУ, "да" чланству Србије

21 ч

0
Државни удар у Гвинеји Бисао: Војска прогласила потпуну контролу над земљом

Свијет

Државни удар у Гвинеји Бисао: Војска прогласила потпуну контролу над земљом

21 ч

0
Кина опет упозорила: Не путујете у Јапан

Свијет

Кина опет упозорила: Не путујете у Јапан

22 ч

0
ЕП усвојио резолуцију: Нема приступа мрежама за млађе од 16 година

Свијет

ЕП усвојио резолуцију: Нема приступа мрежама за млађе од 16 година

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

Хакери напали Опен АИ

15

07

Ова опака болест почиње тихо, годинама прије појаве првих симптома и болова у зглобовима

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner