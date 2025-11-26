Страва у Хонг Конгу још увијек траје: Број погинулих порастао на 36, ватрогасци се боре с пожаром

Извор:
Кликс
26.11.2025
19:09
Коментари:0
Број жртава у стравичном пожару у Хонг Конгу који је захватио неколико стамбених зграда порастао је на 36 док се најмање 279 особа води као нестало.
Снимци који су кружили мрежама приказују пламен и дим како се куљају из торњева, гдје се вјерује да је и неколико људи заробљено.
Министар становања Хонг Конга дао је ажуриране информације о ресурсима који се припремају за оне погођене пожаром у Таи Поу.
Вини Хо је казао да је радна група за становање идентификовала 1.400 јединица које су одмах доступне на острву Хонг Конг, Ковлуну и Новим територијама. Отприлике 280 њих налази се у самом Таи Поу.
Према извјештајима локалних медија, беба и старија жена су спашене из пожара.
Ватрогасци и даље раде на гашењу пожара. Десеци станова и даље горе.
Десетине, ако не и стотине људи, и даље се окупљају у близини запаљених насеља. Неки се моле у тишини. Неки достављају воду и храну.
(Кликс)
Свијет
1 д0
Економија
3 год0
Свијет
3 год0
Занимљивости
4 год0
Свијет
21 ч0
Свијет
21 ч0
Свијет
22 ч0
Свијет
22 ч0
Најновије
Најчитаније
15
09
15
07
15
03
14
54
14
54
Тренутно на програму