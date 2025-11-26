Logo
Убијена два припадника Националне гарде!

Извор:

Агенције

26.11.2025

22:02

Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Два припадника Националне гарде која су упуцана у близини Бијеле куће, подлегла су повредама у болници, саопштио је гувернер Западне Вирџиније Патрик Мориси.

Осумњичени за пуцњаву је ухапшен, саопштила је полиција.

pucnjava vasington

Свијет

Трамп саопштио ужасне вијести: Предсједник САД-а се огласио послије пуцњаве код Бијеле куће

Раније је предсједник САД Доналд Трамп саопштио да су рањени припадници Националне гарде у критичном стању.

Трамп је осумњиченог за пуцњаву назвао "животињом" и рекао да ће платити веома високу цијену.

Пуцњава Вашингтон

Свијет

Пуцњава у близини Бијеле куће: Упуцано неколико војника Националне граде, полиција блокирала улице

„Бијела кућа је упућена и активно прати ову трагичну ситуацију“, рекла је Керолајн Ливит, портпарол Бијеле куће о пуцњави, за коју полиција наводи да се догодила само неколико блокова од сједишта америчког предсједника.

