Убијена два припадника Националне гарде!

Два припадника Националне гарде која су упуцана у близини Бијеле куће, подлегла су повредама у болници, саопштио је гувернер Западне Вирџиније Патрик Мориси.
Осумњичени за пуцњаву је ухапшен, саопштила је полиција.
Раније је предсједник САД Доналд Трамп саопштио да су рањени припадници Националне гарде у критичном стању.
Трамп је осумњиченог за пуцњаву назвао "животињом" и рекао да ће платити веома високу цијену.
„Бијела кућа је упућена и активно прати ову трагичну ситуацију“, рекла је Керолајн Ливит, портпарол Бијеле куће о пуцњави, за коју полиција наводи да се догодила само неколико блокова од сједишта америчког предсједника.
