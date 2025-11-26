Трамп саопштио ужасне вијести: Предсједник САД-а се огласио послије пуцњаве код Бијеле куће

Извор:
Агенције
26.11.2025
21:45
Коментари:0
Два припадника Националне гарде упуцана су у Вашингтону, саопштила је амерички секретар за унутрашњу безбједност Кристи Ноем.
Предсједник САД Доналд Трамп је саопштио да су рањени припадници Националне гарде САД у критичном стању.
Амерички предсједник је назвао стријелца „животињом“ и рекао да ће осумњичени „платити веома високу цијену“.
Свијет
Пуцњава у близини Бијеле куће: Упуцано неколико војника Националне граде, полиција блокирала улице
"Нападач је тешко рањен. Боже благослови нашу Велику националну гарду и све наше војне и полицијске службенике - написао је Трамп на мрежи Truth Social.
Два припадника Националне гарде су упуцана у близини Бијеле куће, саопштила је полицијска управа Вашингтона.
Осумњичени за пуцњаву је ухапшен, саопштила је полиција.
БиХ
18 ч0
Хроника
18 ч0
Занимљивости
18 ч0
Свијет
18 ч0
Свијет
18 ч0
Свијет
18 ч1
Свијет
18 ч0
Свијет
19 ч0
Најновије
Најчитаније
15
09
15
07
15
03
14
54
14
54
Тренутно на програму