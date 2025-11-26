Logo
Трамп саопштио ужасне вијести: Предсједник САД-а се огласио послије пуцњаве код Бијеле куће

Трамп саопштио ужасне вијести: Предсједник САД-а се огласио послије пуцњаве код Бијеле куће
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Два припадника Националне гарде упуцана су у Вашингтону, саопштила је амерички секретар за унутрашњу безбједност Кристи Ноем.

Предсједник САД Доналд Трамп је саопштио да су рањени припадници Националне гарде САД у критичном стању.

Амерички предсједник је назвао стријелца „животињом“ и рекао да ће осумњичени „платити веома високу цијену“.

Пуцњава Вашингтон

Свијет

Пуцњава у близини Бијеле куће: Упуцано неколико војника Националне граде, полиција блокирала улице

"Нападач је тешко рањен. Боже благослови нашу Велику националну гарду и све наше војне и полицијске службенике - написао је Трамп на мрежи Truth Social.

Два припадника Националне гарде су упуцана у близини Бијеле куће, саопштила је полицијска управа Вашингтона.

Осумњичени за пуцњаву је ухапшен, саопштила је полиција.

Доналд Трамп

Bijela kuća

Пуцњава

