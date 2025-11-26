Рачун постао виралан: У БиХ сте за 2 КМ могли појести порцију ћевапа

26.11.2025
20:44
Коментари:0
На интернету је постао виралан легендарни рачун из ћевабџинице Жељо из 2002. године, који је постао мали подсјетник на то колико се Сарајево и његове цијене могу промијенити, али љубав према ћевапима никад.
Тада је порција од 5 ћевапа коштала 2 КМ, а "великих" порција 7 ћевапа – 3 КМ.
На рачуну из Ћевабџинице Жељо, који је износио 10 марака, могло се купити три порције ћевапа и двије Кока-коле.
Хроника
Пуцњава на Алипашином пољу: Полиција трага за Амаром Бибером
Корисници друштвених мрежа наводе у шали да је марка била јача од биткоин и да се за 1 марку могло купити литар млијека, кафа са шлагом, кутија цигарета, 7 смокија, 2 кугле сладоледа, 2 мала школска сендвича, 1 бурек...
Гледајући носталгично рачун од прије 23 године, сасвим је сигурно да се никада таква времена неће поновити.
Регион
18 ч0
Друштво
18 ч0
Свијет
18 ч0
Друштво
18 ч0
Занимљивости
18 ч0
Занимљивости
23 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
31
14
27
14
23
14
15
14
15
Тренутно на програму