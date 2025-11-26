Logo
Рачун постао виралан: У БиХ сте за 2 КМ могли појести порцију ћевапа

Рачун постао виралан: У БиХ сте за 2 КМ могли појести порцију ћевапа

На интернету је постао виралан легендарни рачун из ћевабџинице Жељо из 2002. године, који је постао мали подсјетник на то колико се Сарајево и његове цијене могу промијенити, али љубав према ћевапима никад.

Тада је порција од 5 ћевапа коштала 2 КМ, а "великих" порција 7 ћевапа – 3 КМ.

На рачуну из Ћевабџинице Жељо, који је износио 10 марака, могло се купити три порције ћевапа и двије Кока-коле. 

Полиција ФБиХ

Хроника

Пуцњава на Алипашином пољу: Полиција трага за Амаром Бибером

Корисници друштвених мрежа наводе у шали да је марка била јача од биткоин и да се за 1 марку могло купити литар млијека, кафа са шлагом, кутија цигарета, 7 смокија, 2 кугле сладоледа, 2 мала школска сендвича, 1 бурек...

Гледајући носталгично рачун од прије 23 године, сасвим је сигурно да се никада таква времена неће поновити.

Рачун
Рачун

(Тузлански.ба)

