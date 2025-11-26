Logo
Large banner

Пуцњава на Алипашином пољу: Полиција трага за Амаром Бибером

Извор:

Аваз

26.11.2025

20:36

Коментари:

0
Пуцњава на Алипашином пољу: Полиција трага за Амаром Бибером
Фото: АТВ

Једна особа рањена је у пуцњави која се данас послијеподне догодила на Алипашином пољу, а према незваничним информацијама “Аваза” из ватреног оружја је пуцао Амар Бибер.

Како незванично сазнају, полиција је у потрази за њим.

Иначе, Бибер раније је био оптужен за разбојништво, али му је изречена ослобађајућа пресуда.

Подсјећамо, према ранијим информацијама из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, случај се догодио око 15:30 сати на Тргу међународног пријатељства.

Полиција ФБиХ

Хроника

Пуцњава у Сарајеву, има повријеђених

Портпаролка МУП-а КС, Мерсиха Новалић, потврдила је за портал "Аваза" да је повријеђени мушкарац сам обавијестио полицију о инциденту.

- Повријеђеном Н.С. (1989) је констатована лака тјелесна повреда. Тужилац је догађај оквалификовао као кривично дјело Изазивање опште опасности у вези са кривичним дјелом Лака тјелесна повреда - потврдила је Новалић.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

Пуцњава

Alipašino polje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Велика акција полиције! Ухапшен организатор пљачке златаре у БиХ

Хроника

Велика акција полиције! Ухапшен организатор пљачке златаре у БиХ

20 ч

0
"Суд третирао доказе из криптованих комуникација": Почеле завршне ријечи на суђењу за убиство Раденка Башића

Хроника

"Суд третирао доказе из криптованих комуникација": Почеле завршне ријечи на суђењу за убиство Раденка Башића

20 ч

0
Познат идентитет човјека који је погинуо са Аном: Радио за Стојкета, па преживио атентат

Хроника

Познат идентитет човјека који је погинуо са Аном: Радио за Стојкета, па преживио атентат

20 ч

0
Пуцњава у Сарајеву, има повријеђених

Хроника

Пуцњава у Сарајеву, има повријеђених

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner