Пуцњава на Алипашином пољу: Полиција трага за Амаром Бибером

Извор:
Аваз
26.11.2025
20:36
Коментари:0
Једна особа рањена је у пуцњави која се данас послијеподне догодила на Алипашином пољу, а према незваничним информацијама “Аваза” из ватреног оружја је пуцао Амар Бибер.
Како незванично сазнају, полиција је у потрази за њим.
Иначе, Бибер раније је био оптужен за разбојништво, али му је изречена ослобађајућа пресуда.
Подсјећамо, према ранијим информацијама из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, случај се догодио око 15:30 сати на Тргу међународног пријатељства.
Пуцњава у Сарајеву, има повријеђених
Портпаролка МУП-а КС, Мерсиха Новалић, потврдила је за портал "Аваза" да је повријеђени мушкарац сам обавијестио полицију о инциденту.
- Повријеђеном Н.С. (1989) је констатована лака тјелесна повреда. Тужилац је догађај оквалификовао као кривично дјело Изазивање опште опасности у вези са кривичним дјелом Лака тјелесна повреда - потврдила је Новалић.
