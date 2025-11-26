Велика акција полиције! Ухапшен организатор пљачке златаре у БиХ

26.11.2025
Припадници МУП-а Тузланског кантона ухапсили су данас Велимира Гурдељевића, сазнаје Истрага.ба. Велимир Векац Гурдељевић ухапшен је на подручју Калесије. Он се данима скривао од полицијских агенција након што је 19. новембра ове године организовао оружану пљачку златаре у Калесији.
Тада је, наиме, неколико маскираних нападача извршило је оружану пљачку локалне златаре, а приликом бијега они су запуцали на полицијску патролу која је узвратила паљбу. Током размјене ватре тешко је рањен Матија Гурдељевић, који је убрзо преминуо. Његови саучесници, међу којима је био и његов рођени брат Велемир Гурдељевић, избацили су Матијино тијело из аутомобила и оставили га у шуми, док су украдено возило којим су стигли на мјесто пљачке касније запалили како би уклонили трагове.
За Велемиром Гурдељевић била је расписана је потјерница и за њим су трагале све полицијске агенције у БиХ.
Велимир Гурдељевић је вођа банде из Осмака код Калесије која годинама организује пљачке и крађе на подручју Зворника и Тузланског кантона.
