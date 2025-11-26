Аутор:Инес Ђанковић
Српска наставља да јача и унапређује односе са Мађарском. Потврђује то и данашњи састанак делегације Републике Српске са премијером Мађарске Виктором Орбаном.
Разговарало се о јачању стратешке сарадње, низу економских пројеката који су у току али и даљем развоју политичке ситуације, каже први човјек СНСД- а. Додаје и да су Орбанов тим упознали о ситуацији у Српској, изборима који су одржани, како каже на бази очигледно неуставне одлуке и процеса који је kako kaže био више харанга у настојању да се Српска стави у један процес дезинтеграције и дестабилизације.
"И основна ствар коју смо ми жељели овдје јесте да је оно што се дешава у Републици Српској је ствар континуитета, политичког и сваког другог, а посебно континуитета високе сарадње са Мађарском страном. Захвални смо Мађарској за сву пажњу. Разговарали смо о новим пројектима и новим политичким процјенама и ономе што представља наш уобичајен посао", каже Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Након сусрета у мађарској Влади, делегација је обишла и будимског митрополита Лукијана. За Србе у Мађарској ово је, догађај од посебног значаја.
"Поготово оно што нам је заједничко то је наша православна вјера, наша православна црква која нас окупља. Ја увијек, у шали кажем када нам дођу наши, из наше матичне земље, Републике Српске, то је онда за нас Србе овдје у Мађарској црвено слово, односно празник. У то име добродошли и господин Додик као лидер Срба и наш будући предсједник, односно изабрани предсједник господин Каран", рекао је Његово високопреосвештенство митрополит будимски Лукијан.
"Зато је важно да ми из Републике Српске уложимо додатне напоре и у то унесемо још више љубави, очекивања, воље и жеље како би наша заједница била препозната и стабилна и да не осјећа оне логистичке и материјалне претпоставке као проблем", истиче Додик.
Једна од тема била је и све већи број студената из Републике Српске који образовање настављају у Мађарској. Делегација каже да ће учинити све да им се обезбиједи смјештај у којем могу да бораве до краја свог школовања.
"Ово је управо један примјер да једној релативно малој заједници овдје ми урадимо додатне напоре, да учинимо још боље услове које они могу имати овдје. Све у циљу да што више наших грађана, ученика, студената дођу овдје да студирају, стварају своје породице. Да им ојачамо још тај већи положај", каже Синиша Каран, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање.
Договорено је још присније повезивање Бањалуке и Будимпеште. Причало се и о заједничким корацима на међународном плану.
"Премијер Орбан и чланови његовог кабинета, на неки начин су заиста гестом који су према нама показали, нису могли ни да сакрију не само изненађење него и неку врсту дивљења како смо ми у Републици Српској успјели да изађемо из ове једне потпуно неуобичајене, тешке ситуације по Републику Српску и Бањалуку", каже Ана Тришић Бабић, в. д. предсједника Републике Српске.
Премијер Орбан упознао је делегацију Српске са разговорима које је водио у Вашингтону, а који су од великог значаја за Западни Балкан и цијелу Европу. Било је ријечи и о позицији САД према региону и могућим дешавањима у Европи.
