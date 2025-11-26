Народна скупштина усвојила други ребаланс Буџета Српске

Извор:
АТВ
26.11.2025
16:38
Народна скупштина Републике Српске данас је на 28. посебној сједници усвојила Други ребаланс Буџета Републике Српске за 2025. годину, по хитном поступку.
За ребаланс Буџета гласало је 46 посланика, док је 15 било против.
Укупна буџетска средства планирана Другим ребалансом Буџета Републике Српске за 2025. годину износе 6.750.000.000 милиона КМ, што представља увећање од 260 милиона КМ, односно 4,0 % у односу на иста предвиђена Ребалансом Буџета за 2025. годину.
Усвојен је и Закон о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2025. годину, по хитном поступку.
Народна скупштина усвојила је и Одлуку о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2025. годину.
