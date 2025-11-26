Logo
Народна скупштина усвојила други ребаланс Буџета Српске

АТВ

АТВ

26.11.2025

16:38

Народна скупштина усвојила други ребаланс Буџета Српске
Фото: АТВ

Народна скупштина Републике Српске данас је на 28. посебној сједници усвојила Други ребаланс Буџета Републике Српске за 2025. годину, по хитном поступку.

За ребаланс Буџета гласало је 46 посланика, док је 15 било против.

Укупна буџетска средства планирана Другим ребалансом Буџета Републике Српске за 2025. годину износе 6.750.000.000 милиона КМ, што представља увећање од 260 милиона КМ, односно 4,0 % у односу на иста предвиђена Ребалансом Буџета за 2025. годину.

Усвојен је и Закон о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2025. годину, по хитном поступку.

Народна скупштина усвојила је и Одлуку о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2025. годину.

Народна скупштина Републике Српске

rebalans budžeta

