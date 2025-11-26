Ђокић: Сијарто је пријатељ, а Хелез производи политички проблем

26.11.2025
Шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто је представник пријатељске земље, а одлука министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза да забрани слијетање његовог авиона на бањалучки аеродром производи политички проблем, навео је предсједник СП-а Петар Ђокић.
Он је оцијенио да ова одлука Хелеза представља директан удар на институционални интегритет Републике Српске.
Ђокић је напоменуо да је ријеч о доласку високог представника пријатељске државе, а да Хелез и овога пута конструише и измишља разлоге како би произвео политички проблем.
"Његова стручност је озбиљно упитна јер је до сада показао искључиво деструктивне способности и спремност да институције користи за кризе, а не за стабилност", поручио је Ђокић.
Само дан раније, подсјетио је Ђокић, у Федерацији БиХ је једнострано обиљежен 25. новембар, без уважавања ставова Републике Српске, саопштено је из Социјалистичке партије.
"Тај чин, у комбинацији са Хелезовом забраном слијетања, јасно показује континуитет политике из дијела политичког Сарајева, политике која занемарује уставни поредак, равноправност ентитета и интересе грађана", рекао је он.
Ђокић је нагласио да Република Српска остаје посвећена институционалном дјеловању, стабилности и одговорном односу према међународним партнерима, упркос једностраним и штетним потезима који долазе из Сарајева.
"Управо зато је важно нагласити да Мађарска, за разлику од многих других западних држава, принципијелно заступа потпуну примјену Дејтонског споразума", додао је Ђокић.
Тај став није само дипломатска формулација, истакао је Ђокић, већ логичан и досљедан приступ који гарантује равноправност ентитета и очување уставног поретка БиХ.
Ђокић је закључио да подршка таквом приступу јасно показује да Република Српска има међународне партнере који разумију значај Дејтонског мировног споразума као темеља мира и стабилности.
Медији у ФБиХ објавили су да је Хелез одбио да дозволи да авион министра спољних послова Мађарске Петера Сијарта слети у Бањалуци јер, како је навео, годинама подржава Милорада Додика.
