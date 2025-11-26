Свештеник открива: Шта ако неко током исповијести призна убиство

Извор:
26.11.2025
Католички свештеник Дејвид Мајкл Мозес изазвао је велику пажњу објавом у којој објашњава шта се дешава када неко призна убиство током исповијести.
Он редовно објављује видео-приче на платформи YouTube, гдје говори о религији и духовности, а има више од 400.000 пратилаца, преноси Унилад.
- Мозес детаљно објашњава апсолутну тајност исповијести, према којој свештеник не смије ништа да открије - ни у случају најозбиљнијих злочина, укључујући убиство.
- Без обзира на то шта се каже у исповијести, свештеник не може ништа рећи или предузети. Ако прекрши сакраменталну тајну исповијести, аутоматски ће бити избачен из Цркве - истакао је.
Он додаје да свештеници могу давати савјете и покушати да усмјере особу ка правом путу, али законски нису обавезни да пријаве криминалне радње откривене у исповијести.
Међутим, информације које се добију изван исповијести, попут разговора у канцеларији или у неформалном разговору, нису заштићене апсолутном тајношћу и тада свештеник може обавијестити надлежне ако постоји опасност по друге људе.
