Свештеник открива: Шта ако неко током исповијести призна убиство

26.11.2025

14:57

Katolički sveštenik
Фото: Unsplash

Католички свештеник Дејвид Мајкл Мозес изазвао је велику пажњу објавом у којој објашњава шта се дешава када неко призна убиство током исповијести.

Он редовно објављује видео-приче на платформи YouTube, гдје говори о религији и духовности, а има више од 400.000 пратилаца, преноси Унилад.

Апсолутна тајност исповијести

- Мозес детаљно објашњава апсолутну тајност исповијести, према којој свештеник не смије ништа да открије - ни у случају најозбиљнијих злочина, укључујући убиство.

- Без обзира на то шта се каже у исповијести, свештеник не може ништа рећи или предузети. Ако прекрши сакраменталну тајну исповијести, аутоматски ће бити избачен из Цркве - истакао је.

Он додаје да свештеници могу давати савјете и покушати да усмјере особу ка правом путу, али законски нису обавезни да пријаве криминалне радње откривене у исповијести.

Међутим, информације које се добију изван исповијести, попут разговора у канцеларији или у неформалном разговору, нису заштићене апсолутном тајношћу и тада свештеник може обавијестити надлежне ако постоји опасност по друге људе.

свештеник

Убиство

