Томпсонов тим поново пријети загребачким властима: Имамо "вакцину" за њега

Након интензивне јавне препирке Марка Перковића Томпсона са градоначелником Загреба Томиславом Томашевићем, због забране одржавања другог концерта у децембру, у загребачкој Арени, и одлуке Градске скупштине да забрани промоцију усташтва на градском простору, менаџмент пјевача је поручио да имају "вакцину" против градоначелника
Већи дио конференције за медије Томпсоновог менаџмента је посвећен концерту на загребачком Хиподрому и појашњавају пјесме "Бојна Чавоглаве".
"Ми пјесму 'Бојна Чавоглаве' нисмо негирали. Прије концерта се на састанцима сигурно споменула та пјесма. 'Бојна Чавоглаве' је одбрањена на суду и она је легитимна. На сједници свих судија је одбрањена и донесено је рјешење. О тој пјесми нема спора, она је легална, регистрована и судски обрањена. Марко 'Бојном Чавоглаве' не поздравља, него пјева стих своје пјесме. Схватимо да је то тако", рекао је Томпсонов менаџер Здравко Баришић.
Томашевићево непризнање легитимитета пјесме показује напад на правни поредак РХ, каже Барешић и истиче да је суд донио одлуку да је "Бојна Чавоглаве" легална, а да су забранили пјесму, Томпсон је не би изводио.
Члан менаџмента Марко Гудељ је изазвао градоначелника да им, како је навео, напише како им забрањује концерт, који би требало да буде одржан и 28. децембра, јер је Марко Перковић Томпсон пјевао "Бојну Чавоглаве" на Хиподрому. Додаје и да ако се то догоди, тим ће покренути сваки правни поступак и доказати да је то супротно прописима
"Позивам градоначелника да се уозбиљи да не примјењује методе силе. Живимо у правној држави, нека нам образложи зашто нам не да и нек примијени одлуку Скупштине", додао је Баришић, оптуживши градоначелника да лаже када каже да Уставни суд никад није говорио о пјесми "Бојна Чавоглаве".
Томпсон запријетио Томашевићу: "Могући радикалнији потези који ти се неће свидјети"
С обзиром на то да је Томпсон раније на друштвеној мрежи Фејсбук запријетио Томашевићу радикалнијим мјерама, ако се не уразуми, новинари су питали за појашњење те поруке.
Додаје се и да је Томпсон бранитељ.
"Гдје смо и када ми примијенили насиље? Насиље примјењује Томашевић. Он мисли да живимо прошлим временима. Шта очекујете, ово је нормална реакција повређеног човјека којем се наноси неправда. Па пјева се у Арени пјесма 'Југословенка', а нема реакције на то. Иако сам против забрана тима и таквима. Ово што Томашевић и Град Загреб раде је насиље мимо закона, устава, правила...", поручио је Томпсонов менаџмент.
Рекли су и да, ако насиље буде и даље примјењивано, "не знају шта ће направити".
Баришић је градоначелнику поручио да концерт 28. децембра не забрањује Томпсону, већ суграђанима.
Затражено је од градоначелника Томашевића да покаже донијете одлуке о забрани и још једном поручили да ће, ако се градоначелник не уразуми, предузети сва правна средстава, не искључивши ни покретање петиције за његов опозив.
Иначе, када је у питању нумера "Бојна Чавоглаве", ваљало би подсјетити да се пјевач у црном, који је родом из мјеста Чавоглаве из сјеверне Далмације, управо се и прославио зато што је током рата отпјевао ову пјесму која почиње усташким поздравом "За дом спремни".
Подсјетимо, на концерту који је Томпсон одржао 5. јула на Хиподрому у Загребу око пола милиона младих Хрвата узвикивало усташки поздрав "За дом спремни", а није изостала ни "пригодна" сценографија и слављење злочиначке акције "Олуја" у којој је протјерано више од 250.000, а убијено или нестало више од 2.000 Срба.
Након овог догађаја, градоначелник Загреба је тада изразио жаљење због тога што је на концерту коришћен усташки поздравом.
На 30. годишњицу од акције "Олуја" Томпсон је одржао концерт у Сињу.
