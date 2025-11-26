Одржана Конференција туризам - покретач економског развоја

Извор:
Размјена мишљења и искустава стручњака из сфере туризма и предузетништва. Истраживање улоге туризма у развоју локалних заједница и унапређење туризма на регионалној мапи. Све ово било је у фокусу данашње конференције.
"Овакве манифестације нам дају могућност да додатно радимо на промоцији повезивању туристичких производа и да радници у туризму размјењују искуства и подижемо нашу туристичку услугу на виши ниво што ће резултовати бољом промоцијом и већем бројем туриста", каже Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске.
„Туризам и предузетништво једни другима помажу туризам је један од битних грана привреда која у Републици Српској доживљава један пораст и битност управо из тих разлога министарство је подржало манифестацију", рекао је Војин Митровић, министар привреде и предузетништва Републике Српске.
Економски показатељи о туризму у Републици Српској су у порасту. Повећан је број посјетилаца. Кроз панел дискусије на више тема истакнуто је да је бањски туризам један је од најразвијенијих области туризма са посебним нагласком на општину Лакташи гдје је ова грана туризма значајно развијена.
„Ево нагласићу да од девет бања у Републици Српској две су у Лакташима. Лакташи су препознати као туристичко мјесто организујемо бројне манифестације културне и спортске", каже Срђан Благојевић, предсједник Скупштине града Лакташи.
Панел дискусије на тему „Бање снага здравља“ и „Манифестациони туризам“ обиљежиле су конференцију. Изложено је како управо кроз добру промоцију и улагање може да се ради на унапређењу поменутих области туризма.
"Оно што је специфично за Јахорину је зимска сезона али ми покушавамо да развијемо љетну туристичку сезону и управо су манифестације су један од корака како да дођемо до циља", каже Немања Вучетић, маркетинг менаџер хотела „Термаг" Јахорина.
Конференције овог типа на најбољи начин доприносе промоцији туризма а и свих других привредних грана које доприносе позиционирању Републике Српске на најбољи могући начин.
