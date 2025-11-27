Logo
Данас облачно и хладније уз слабу сусњежицу и снијег

Извор:

АТВ

27.11.2025

08:22

Коментари:

0
Данас облачно и хладније уз слабу сусњежицу и снијег
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно, хладније уз слабу сусњежицу и снијег, на сјеверу углавном суво.

На југу промјенљиво облачно, повремено с кишом и вјетровито, уз јаке до олујне ударе буре, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, у вишим предјелима и појачан сјеверних смјерова. У Херцеговини ће дувати умјерена, на ударе јака до олујна бура.

Максимална температура ваздуха од три до седам, на југу до 13 степени Целзијусових, у вишим предјелима од минус један.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп: Напад на припаднике Националне гарде - чин тероризма

Према Федералном хидрометеоролошком заводу, јутрос је у Српској и ФБиХ облачно вријеме са кишом и снијегом.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак минус четири, Чемерно минус три, Калиновик, Кнежево и Соколац минус два, Сарајево, Сребреница нула, Бугојно, Градачац, Зеница, Шипово и Мркоњић Град један, Фоча, Вишеград и Бијељина два, Рибник и Нови Град три, Сански Мост, Србац, Приједор, Билећа, Бањалука Добој четири, Требиње шест и Мостар осам степени Целзијусових.

Највећа количина падавина евидентирана је у Рудом 9,8 литара по метру квадратном.

Висина сњежног покривача у Кнежеву и Сокоцу је 10 центиметара.

Тагови:

Снијег

vremenska prgnoza

Коментари (0)
