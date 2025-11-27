Logo
Почиње Божићни пост: Данас су покладе, не праве се свадбе ни вјеридбе

Телеграф

Телеграф

27.11.2025

07:51

Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Божићне покладе, дан уочи почетка Божићног поста. Данашњи дан посвећен је и апостолу Филипу.

Покладе, дан пред Божићни пост

Према народним обичајима, покладе су празник који увијек за ручак треба да окупи све чланове породице. Трпеза треба да буде испуњена јелима која се спремају од меса, млијечних производа и свега од чега ће се вјерници у наредних 40 дана, с почетком поста, уздржавати, преноси Историјски забавник.

Стари кажу да се на данашњи дан позивају и сиромашни сусједи и пријатељи јер сви треба да се “омрсе” током заједничког обреда и сложно и у весељу уђу у пост који ће трајати до Божића.

Такође, покладе су вријеме када млађи чланови породице треба да “воде главну ријеч” – данас се збијају шале, организују се игранке и сви се забављају.

Различити обичаји се везују за овај дан, што зависи од краја до краја. Негдеј се послије вечере завезују све вериге у кући, коре од поједених јаја бацају у ватру, а дјеци се пред спавање облаче преврнуте пиџаме и мајице.

Постоји вјеровање да би требало увече табане трљати бијелим луком и изговорити сљедеће ријечи: "Вјештица као конац, у мене зуби као колац."

Не праве се свадбе нити даје новац на зајам

Ипак, иако данас све треба да буде весело у ову недјељу се не праве свадбе, вјеридбе, кумства ни побратимства јер се вјерује да такве везе неће дуго трајати. Из истог разлога не узимају се позајмице, нити се даје на зајам јер он неће бити враћен. Не гради се кућа, нити нешто око куће.

У сеоским крајевима покладни дан обавезно се завршава великом ватром на главном тргу око које се окупљају сви, па уз шалу и добро расположење, тјерају страх и заједно улазе у први дан поста.

