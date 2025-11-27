Челни људи Мис Универзума под истрагом због дроге, оружја и преваре

Извор:
Танјуг
27.11.2025
07:36
Коментари:0
Мексиканац Раул Роха, сувласник и предсједник организације Мис Универзум, оптужен је за трговину дрогом и оружјем, док је сувласница, Тајланђанка Јакапонг "Ана" Јакрајутатип, под истрагом за превару.
У Мексику је Канцеларија државног тужиоца покренула истрагу у вези са трговином дрогом, оружјем и крађом горива, издавши 13 налога за хапшење, међу којима је и налог за Роху, пише Фигаро.
Свијет
Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот
Локални медији наводе да је Роха повезан са оцем овогодишње побједнице, што је он негирао.
Истрага се води од 2024. године, а прикупљају се кључне информације за даље процесуирање.
На Тајланду, Јакрајутатип је оптужена за превару због продаје корпоративних обвезница 2023. године, што је оштетило инвеститора за више од 930.000 долара.
Суд је издао налог за њено хапшење након што се није појавила на суђењу у Бангкоку, а тренутно јој се не зна боравиште.
Друштво
Стигао хладни талас: На сјеверу снијег, олујна бура на југу
Јакрајутатип је остала највећа дионичарка компаније "ЈКН Глобал Груп", која је 2022. купила организацију Мис Универзума за 20 милиона долара, а касније продала половину удјела другој групацији за 16 милиона долара.
Позната као тајландска звијезда и трансродна особа, Јакрајутатип није присуствовала 74. избору Мис Универзума одржаном раније овог мјесеца у Бангкоку.
Свијет
7 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму