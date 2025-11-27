Logo
Large banner

Челни људи Мис Универзума под истрагом због дроге, оружја и преваре

Извор:

Танјуг

27.11.2025

07:36

Коментари:

0
Мис универзума
Фото: Tanjug/AP/Sakchai Lalit

Мексиканац Раул Роха, сувласник и предсједник организације Мис Универзум, оптужен је за трговину дрогом и оружјем, док је сувласница, Тајланђанка Јакапонг "Ана" Јакрајутатип, под истрагом за превару.

У Мексику је Канцеларија државног тужиоца покренула истрагу у вези са трговином дрогом, оружјем и крађом горива, издавши 13 налога за хапшење, међу којима је и налог за Роху, пише Фигаро.

ајкула

Свијет

Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот

Локални медији наводе да је Роха повезан са оцем овогодишње побједнице, што је он негирао.

Истрага се води од 2024. године, а прикупљају се кључне информације за даље процесуирање.

На Тајланду, Јакрајутатип је оптужена за превару због продаје корпоративних обвезница 2023. године, што је оштетило инвеститора за више од 930.000 долара.

Суд је издао налог за њено хапшење након што се није појавила на суђењу у Бангкоку, а тренутно јој се не зна боравиште.

снијег пахуље

Друштво

Стигао хладни талас: На сјеверу снијег, олујна бура на југу

Јакрајутатип је остала највећа дионичарка компаније "ЈКН Глобал Груп", која је 2022. купила организацију Мис Универзума за 20 милиона долара, а касније продала половину удјела другој групацији за 16 милиона долара.

Позната као тајландска звијезда и трансродна особа, Јакрајутатип није присуствовала 74. избору Мис Универзума одржаном раније овог мјесеца у Бангкоку.

Подијели:

Таг:

Mis univerzuma

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Српска има институционални одговор

Република Српска

Минић: Српска има институционални одговор

7 ч

0
Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

Свијет

Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

7 ч

0
Петер Сијарто

Република Српска

Сијарто данас долази у Бањалуку

7 ч

0
kreditna kartica, prevara

Друштво

Трговци и кредитни службеници имају нову методу преваре

7 ч

0

Више из рубрике

Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот

Свијет

Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот

7 ч

0
Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

Свијет

Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

7 ч

0
Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

Свијет

Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

7 ч

0
Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон

Свијет

Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner