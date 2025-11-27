Сијарто данас долази у Бањалуку

Извор:
У Бањалуку би данас требало да допутује министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто.
Њему ће на Универзитету у Бањалуци бити уручен почасни докторат, најављено је из Универзитета. Универзитет у Бањалуци додјељује почасне докторате истакнутим личностима из земље и иностранства за изузетан допринос у различитим областима, а до сада је додијељено 14 ових престижних признања, наводи се у саопштењу.
Сијарто стиже у Бањалуку иако је министар Зукан Хелез поново направио међународни скандал и шефу мађарске дипломатије одбио да да сагласност за слијетање војним авионом Мађарске на бањалучки аеродром у Бањалуци.
Хелез признаје да је то урадио јер Сијарто и мађарски премијер годинама имају добре односе са Милорадом Додиком.
