Хиљаде људи на улицама Софије

Хиљаде људи учествовало је у протесту у центру Софије који је организовала опозициона партија "Наставак промјена" против брзог усвајања буџета за 2026. годину.
Демонстранти су се окупили много прије почетка сједнице парламентарног буџетског одбора како би пратили расправу уживо, пренио је Новините.
У 18 часова трг је био испуњен, уз присуство полиције.
Током дана демонстранти су блокирали централни булевар Дондуков, док су бивша предсједница БСП-а Корнелија Нинова и други учесници протестовали испред парламента.
Бивши премијер Бугарске Николај Денков и посланик Манол Генов позвали су демонстранте да се разиђу и блокирају све улазе у Народну скупштину.
Полиција је формирала људски ланац између аутобуса и демонстраната, док су окупљени узвратили формирањем ланца око зграде парламента.
Протест је подржала и главна организација послодаваца, Удружење индустријског капитала (АИКБ), док су раније током дана одржани и синдикални протести државних службеника, преноси Танјуг.
