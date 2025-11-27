Logo
Позната глумица послије порођаја добила сепсу, доживјела клиничку смрт

27.11.2025

Позната глумица послије порођаја добила сепсу, доживјела клиничку смрт
Фото: Printscreen/Youtube/TV Prva

Позната глумица Калина Ковачевић отворено је говорила о трауматичном периоду кроз који је прошла након што је на свијет донијела своју кћерку Миону из првог брака са фудбалским агентом Радетом Ћалдовићем. Радост због принове трајала је кратко, само три дана послије порођаја развила је тешку инфекцију која је довела до сепсе.

Како је испричала, инфекција материце довела ју је до стања опасног по живот:

У галерији погледајте фотографије Калине Ковачевић:

"Три дана послије Миониног рођења добила сам сепсу. Завршила сам у болници на дуготрајном лијечењу, шест недјеља сам била тамо. Бебу сам виђала, али није могла да буде поред мене зато што сам примала јаке антибиотике. То је био један од најтежих периода мог живота."

Када је њен организам бурно одреаговао на терапију, доживјела је и клиничку смрт:

"У једном тренутку ми је пред очима прошао цијели живот, нисам осјећала страх. Само сам мислила на то шта ће бити са мојим дјететом. Послије тога се ничега не сјећам," говорила је глумица отворено у емисији "Балканском улицом".

Буђење из коме значило је и почетак дуге борбе. Калина је морала поново да учи да хода, јер је тијело било потпуно исцрпљено, пет мјесеци лежања током одржавања трудноће, а затим још два мјесеца борбе са сепсом оставили су посљедице.

"Због толиког периода непокретности скупљала ми се вода у куку, рана се инфицирала, мишићи потпуно ослабили. Нисам могла да ускладим покрете руку и ногу", присјетила се.

Физичке вјежбе и упорност полако су доносили резултате:

"Сјећам се аплауза када сам први пут успјела сама да дохватим флашицу воде. Тај осјећај никада не заборављаш."

Упркос тешком искуству, љубав према партнеру Владимиру Рековићу и жеља за још једним дјететом дале су јој снагу да поново остане у другом стању.

"Многе жене ме питају како сам се усудила. Али када знаш шта желиш и за кога се бориш, храброст дође природно", искрена је била глумица.

Калина наглашава да не жели да је људи доживљавају као крхку особу: "Људи често погрешно процијене, очекују нежну и крхку глумицу, а онда схвате да поред себе имају некога ко је по енергији равноправан мушкарцу. Ја сам јака жена и поносна сам на то."

Ова искуства, каже, научила су је да цијени живот и све што данас има, пише Курир.

