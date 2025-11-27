Проходни путни правци према Језеру

Извор:
Вода се повукла са путних праваца Језеро-Мркоњић Град, Језеро-Шипово и Језеро-Јајце и саобраћај се на овим дионицама одвија несметано, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Слабији снијег почео је падати у вишим, планинским предјелима, али за сад не ствара потешкоће у одвијању саобраћаја.
У нижим подручијима коловози су мјестимично влажни, у Херцеховини и горњем Подрињу, због кише мокри и клизави, напомињу из АМС-а.
На свим дионицама у усјецима и поред камених косина возачима се скреће пажња на учестале одроне, те им се савјетује максимално опрезна и спорија вожњу, као и на пут не крећу без зимске опреме, која је и законски обавезна.
Опширније о стању на путевима и граничним прелазима можете сазнати на интернет страници Ауто-мото савеза Републике Српске.
