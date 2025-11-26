Умало катастрофа у БиХ: Урушио се кров на згради, читав строп пао у амбуланту

Извор:
Аваз
26.11.2025
16:40
У Мостару је данас избјегнута трагедија у задњи час када је усљед обилних падавина дошло од урушавања крова зграде у којој је смјештена амбуланта породичне медицине Дома здравља "Стари Град" на Главној улици, популарно названа, "Шехин". Усљед силног обрушавања, односно, тежине грађевинског материјала, готово читав строп се сурвао у простор амбуланте.
Катастрофа се догодила у послијеподневним сатима, а како нам је потврдио др. Сенад Међедовић, директор Дома здравља "Стари Град" Мостар, медицинско особље је успјело реаговати на вријеме и заједно с пацијентима напустити објекат.
- На срећу, озлијеђених особа није било, али је особље претрпјело огромну психичку трауму - казао је др. Међедовић за "Аваз".
Подсјетио је да је ријеч о старој згради која датира из аустроугарског периода и да је због катастрофалних услова небројено пута до сада апеловао и указивао на проблем с којим се суочавају.
- Више и не знам колико смо пута позивали надлежне инспекцијске службе, од градског, кантоналног до федералног нивоа да реагују и подузму неопходне мјере. Указивали смо на могућу катастрофу, али, нажалост, одговора на наше апеле и молбе није било, а очито ни слуха. Као да су сви пребацивали одговорност с једних на друге. Јер, и раније је усљед обилних падавина долазило до разних потешкоћа, прокишњавања и слично. Изгледа да су станови, који су девастирани у приватном власништву, али тај објекат је права руина и не дај Боже може доћи до комплетног обрушавања - рекао нам је др. Међедовић.
На лицу мјеста су све надлежне службе, а пацијенти који припадају овој амбуланти ће се преусмјеравати у друге.
