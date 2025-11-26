Logo
Large banner

Умало катастрофа у БиХ: Урушио се кров на згради, читав строп пао у амбуланту

Извор:

Аваз

26.11.2025

16:40

Коментари:

0
Умало катастрофа у БиХ: Урушио се кров на згради, читав строп пао у амбуланту
Фото: Avaz

У Мостару је данас избјегнута трагедија у задњи час када је усљед обилних падавина дошло од урушавања крова зграде у којој је смјештена амбуланта породичне медицине Дома здравља "Стари Град" на Главној улици, популарно названа, "Шехин". Усљед силног обрушавања, односно, тежине грађевинског материјала, готово читав строп се сурвао у простор амбуланте.

Катастрофа се догодила у послијеподневним сатима, а како нам је потврдио др. Сенад Међедовић, директор Дома здравља "Стари Град" Мостар, медицинско особље је успјело реаговати на вријеме и заједно с пацијентима напустити објекат.

- На срећу, озлијеђених особа није било, али је особље претрпјело огромну психичку трауму - казао је др. Међедовић за "Аваз".

Подсјетио је да је ријеч о старој згради која датира из аустроугарског периода и да је због катастрофалних услова небројено пута до сада апеловао и указивао на проблем с којим се суочавају.

rijeka bosna doboj

Градови и општине

Расте Босна, поплављени подвожњаци

- Више и не знам колико смо пута позивали надлежне инспекцијске службе, од градског, кантоналног до федералног нивоа да реагују и подузму неопходне мјере. Указивали смо на могућу катастрофу, али, нажалост, одговора на наше апеле и молбе није било, а очито ни слуха. Као да су сви пребацивали одговорност с једних на друге. Јер, и раније је усљед обилних падавина долазило до разних потешкоћа, прокишњавања и слично. Изгледа да су станови, који су девастирани у приватном власништву, али тај објекат је права руина и не дај Боже може доћи до комплетног обрушавања - рекао нам је др. Међедовић.

На лицу мјеста су све надлежне службе, а пацијенти који припадају овој амбуланти ће се преусмјеравати у друге.

(Аваз)

Подијели:

Тагови:

ambulanta

Мостар

krov

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драма на аеродрому: Авион склизнуо са писте приликом слијетања

Свијет

Драма на аеродрому: Авион склизнуо са писте приликом слијетања

22 ч

0
Расте Босна, поплављени подвожњаци

Градови и општине

Расте Босна, поплављени подвожњаци

22 ч

0
ПРЕМИНУО ВАЖАН ЧОВЈЕК ЗА РУСКО НАОРУЖАЊЕ: Он је био творац Искандера

Свијет

ПРЕМИНУО ВАЖАН ЧОВЈЕК ЗА РУСКО НАОРУЖАЊЕ: Он је био творац Искандера

22 ч

0
Шок у Партизану: Жељко Обрадовић поднио оставку!

Кошарка

Шок у Партизану: Жељко Обрадовић поднио оставку!

22 ч

0

Више из рубрике

Расте Босна, поплављени подвожњаци

Градови и општине

Расте Босна, поплављени подвожњаци

22 ч

0
Обилне падавине изазвале клизиште

Градови и општине

Обилне падавине изазвале клизиште

23 ч

0
Врбас Горњи Вакуф

Градови и општине

Издато упозорење за родитеље и ученике: Врбас у порасту

1 д

0
Вода однијела мост у Фојници

Градови и општине

Вода однијела мост у Фојници (ВИДЕО)

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner