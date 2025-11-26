Драма на аеродрому: Авион склизнуо са писте приликом слијетања

Извор:
Агенције
26.11.2025
16:24
Коментари:0
Авион пољске авиокомпаније ЛОТ Полиш ерлајнс склизнуо је са писте на аеродрому у литванском Вилњусу, али нико од путника није повријеђен.
Инцидент се десио приликом слијетања пољског авиона, а путници су одмах евакуисани из летјелице.
⚠️ Important — Open News© (@OpenNewNews) November 26, 2025
A passenger aircraft from Polish carrier LOT veered off a taxiway at Lithuania's Vilnius airport after arriving from Warsaw on Wednesday, halting all traffic pic.twitter.com/fDm1KccHEX
Због инцидента, аеродром је привремено затворен, а летови су преусмјерени на оближње аеродроме.
У авиону је било 63 путника и четири члана посаде.
✈️🚫A LOT Polish Airlines plane rolled beyond the runway at Vilnius Airport— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025
The Warsaw–Vilnius flight veered off the runway during landing.
Passengers were evacuated from the aircraft. Because of the incident, the airport’s operations were paralyzed — all flights were suspended. pic.twitter.com/cvTKhAkJGg
На снимцима и фотографијама који су се појавили на друштвеним мрежама, може се видјети да је писта била покривена снијегом дјелимично.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму