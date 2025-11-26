Logo
Драма на аеродрому: Авион склизнуо са писте приликом слијетања

Извор:

Агенције

26.11.2025

16:24

Фото: screenshot / X / nexta_tv

Авион пољске авиокомпаније ЛОТ Полиш ерлајнс склизнуо је са писте на аеродрому у литванском Вилњусу, али нико од путника није повријеђен.

Инцидент се десио приликом слијетања пољског авиона, а путници су одмах евакуисани из летјелице.

Због инцидента, аеродром је привремено затворен, а летови су преусмјерени на оближње аеродроме.

У авиону је било 63 путника и четири члана посаде.

На снимцима и фотографијама који су се појавили на друштвеним мрежама, може се видјети да је писта била покривена снијегом дјелимично.

